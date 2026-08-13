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Niet meer leverbaar
HQ9070/16
Het systeem met twee mesjes tilt de haren op om ze moeiteloos tot onder het huidoppervlak af te scheren.
Ultradunne scheerhoofden met sleuven voor het scheren van lange haren en gaatjes voor de kortste stoppels.
Plaats de haarscherpe mesjes dichter tegen uw huid voor een uitzonderlijk gladde scheerbeurt.
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