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Niet meer leverbaar
Oplaadbaar
De drie scheerringen hebben 50% meer scheeroppervlakte zodat u zich snel kunt scheren. *In vergelijking met standaard roterende scheerhoofden.
Houdt de 3 scheerhoofden dicht op uw huid voor snel en effectief scheren.
De antibacteriële laag aan de binnenkant van de scheerunit zorgt ervoor dat het scheerapparaat in een paar seconden schoongespoeld is.
4.1
van 5
82
Reviews & awards
85%
beveelt dit product aan
Rudi5566
03/07/2020
België
Reeds 10 jaar scheren zonder problemen
Een prima aanwinst. Reeds 10 jaar garandeert dit toestel trouwe dienst. De batterijen zijn nog altijd zeer actief. Wordt hier dagelijks gebruikt.
Voordelen
Lange levensduur van toestel en batterijen.
Nadelen
geen minpunten
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 8200 series HQ8240 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 8200 series HQ8240 Elektrisch scheerapparaat
kembra
24/05/2012
België
een goed toestel
een goed in de hand liggend toestel en gemakkelijk te reinigen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 8200 series HQ8240 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 8200 series HQ8240 Elektrisch scheerapparaat
Windydutchman
24/06/2013
Nederland
Goede aankoop
Doet wat hij moet doen zonder problemen: sense and simplicity
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 8200 series HQ8240 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 8200 series HQ8240 Elektrisch scheerapparaat
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.