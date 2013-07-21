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Niet meer leverbaar

8200 seriesElektrisch scheerapparaat

HQ8200

3.7

| (74) Reviews & awards

Snel. Nauwkeurig. Effectief.

De drie scheerringen van de Speed-XL-scheerhoofden hebben een 50% groter scheeroppervlak voor snel en glad scheren

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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Snel. Nauwkeurig. Effectief.

Super Lift & Cut-technologie

Super Lift & Cut-technologie

Het systeem met dubbele mesjes van dit elektrische scheerapparaat tilt haren om op ze op comfortabele wijze onder het huidoppervlak af te scheren.

Reflex Action-systeem

Reflex Action-systeem

Volgt automatisch alle contouren van uw gezicht en hals.

Precisiescheersysteem

Precisiescheersysteem

Het elektrische scheerapparaat heeft ultradunne scheerhoofden met sleuven voor het scheren van lange haren en gaatjes voor zelfs de kortste stoppels.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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3.7

van 5

74

Reviews & awards

21/07/2013

Nederland

Nederland

scheert prima.

ik scheer mij al van af mijn twaalfde jaar met een philips scheerapparaat,wat ik gebruikte van mijn vader daarna heb ik altijd een philips scheerapparaat gekocht. ik heb er nu zelfs drie in mijn bezit

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 8200 series HQ8200 Elektrisch scheerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 8200 series HQ8200 Elektrisch scheerapparaat

21/07/2013

Nederland

Nederland

scheert prima.

ik scheer mij al van af mijn twaalfde jaar met een philips scheerapparaat,wat ik gebruikte van mijn vader daarna heb ik altijd een philips scheerapparaat gekocht. ik heb er nu zelfs drie in mijn bezit

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 8200 series HQ8200 Elektrisch scheerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 8200 series HQ8200 Elektrisch scheerapparaat

09/10/2011

Nederland

Nederland

over de gehele linie uitstekend

Beste scheerapparaat dat ik ooit heb gehad. Met name het scheer resultaat is uitstekend. Apparaat ligt goed in de hand. Het apparaat ziet goed uit.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 8200 series HQ8200 Elektrisch scheerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 8200 series HQ8200 Elektrisch scheerapparaat

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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 