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scheerhoofden

HQ6/50

4.6

| (18) Reviews & awards | 94% beveelt dit product aan

Altijd glad scheren

Binnen twee jaar scheren uw scheerhoofden 9 miljoen haren van uw gezicht. Vervang de scheerhoofden om weer van optimale prestaties te profiteren.

Bekijk alle voordelen

Vervang de scheerhoofden om de 2 jaar voor optimale resultaten

Altijd glad scheren

  • Lift & Cut

  • 3 scheerhoofden

Super Lift & Cut-scheersysteem met dubbele mesjes

Super Lift & Cut-scheersysteem met dubbele mesjes

Het dubbel-messysteem van uw Philips-scheerapparaat: het eerste mes tilt de haartjes op, het tweede scheert de haartjes af en zorgt voor aangenaam en glad scheren.

Precisiescheersysteem

Precisiescheersysteem

Het Philips-scheerapparaat heeft ultradunne scheerhoofden met sleuven voor het scheren van lange haren en gaatjes voor de kortste stoppels.

Technische specificaties

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Recensies

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4.6

van 5

18

Reviews & awards

94%

beveelt dit product aan

2
1

20/05/2012

Nederland

Nederland

Voldoet geheel aan de kwaliteit en gebruik die ik verwacht

Het produkt is duurzaam, gebruiksvriendelijk en levert het gewenste resultaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HQ6/50 scheerhoofden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HQ6/50 scheerhoofden

05/01/2011

United Kingdom

United Kingdom

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HQ6/40 shaving heads

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HQ6/40 shaving heads

05/04/2013

Deutschland

Deutschland

Rasierapparat ist wieder wie neu.

Der Austausch der Scherköpfe war nach meheren Jahren überfällig, nun ist die Haut nach der Rasur wieder schön glatt und die Rasur geht schneller als zuvor..

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HQ6/50 Scherköpfe

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HQ6/50 Scherköpfe

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