Het is een zeer handige föhn, die mits extra (als je echt met de kwaliteit/gezonbdheid van je haren bezig bent) verzorging wekelijks 1x masker/ conditioner en heatbeschermer. Geeft dit toestel je echt satijn zachte haren. Je stelt de föhn naargelang de temperatuur in en een van de 2 monden die erbij zijn! Haren zijn vlugger droog (qua snelheid föhnen) als het voorkomen van droogheid haren en kleur te behouden (kleuring blijft zo mooi). Echt een gezonde glans,net alsof je van bij de kapper komt! Weegt klein beetje meer,als mijn oude (die ik jaren gebruikte,maar niet voldeed zoals deze) . Enige nadeel kan niet dat goed föhnen, bij mezelf lukt het, bij andere waarschijnlijk door geen handeling erin te hebben,schakel je vlug op andere modus of hem uit.. Maar dat weegt niet op tegen de kwaliteit, dat dit toestel je geeft! Het was een lange zoektocht, prijs/ kwaliteit... maar zeker de moeite waard