ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Behoud de natuurlijke vochtbalans van je haar
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Behoud de natuurlijke vochtbalans van je haar
  • Behoud de natuurlijke vochtbalans van je haar
  • Behoud de natuurlijke vochtbalans van je haar
  • Behoud de natuurlijke vochtbalans van je haar
  • Behoud de natuurlijke vochtbalans van je haar
  • Behoud de natuurlijke vochtbalans van je haar
  • Behoud de natuurlijke vochtbalans van je haar
  • Behoud de natuurlijke vochtbalans van je haar
  • Behoud de natuurlijke vochtbalans van je haar
  • Behoud de natuurlijke vochtbalans van je haar
  • Behoud de natuurlijke vochtbalans van je haar
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Behoud de natuurlijke vochtbalans van je haar
  • Behoud de natuurlijke vochtbalans van je haar
  • Behoud de natuurlijke vochtbalans van je haar
  • Behoud de natuurlijke vochtbalans van je haar
  • Behoud de natuurlijke vochtbalans van je haar
  • Behoud de natuurlijke vochtbalans van je haar
  • Behoud de natuurlijke vochtbalans van je haar
  • Behoud de natuurlijke vochtbalans van je haar
  • Behoud de natuurlijke vochtbalans van je haar
  • Behoud de natuurlijke vochtbalans van je haar

Niet meer leverbaar

MoistureProtectStraightener

HP8372/00

4.3
| (127) Reviews & awards | 89% beveelt dit product aan
Behoud de natuurlijke vochtbalans van je haar
Sensortechnologie beschermt de vochtbalans van je haar. De sensor beoordeelt je haar 30 keer per seconde en past de temperatuur aan om de natuurlijke vochtbalans te behouden. Tot 63% vochtbehoud (gemeten na één beweging in 2013).
Bekijk alle voordelen

Voor een gezonde glans

Behoud de natuurlijke vochtbalans van je haar

  • MoistureProtect-technologie

  • Ionisch

  • Flexibele keramische platen

Perfect vochtbehoud dankzij de innovatieve sensor

Perfect vochtbehoud dankzij de innovatieve sensor

De sensor beoordeelt je haar 30 keer per seconde en past de temperatuur aan om de natuurlijke vochtbalans van je haar te behouden.

Voorkomt statische elektriciteit voor glad, glanzend en pluisvrij haar

Voorkomt statische elektriciteit voor glad, glanzend en pluisvrij haar

De negatieve ionen nemen statische elektriciteit weg, verzorgen het haar en sluiten de haarschubben, zodat het haar nog intenser glanst. Het resultaat: glad, glanzend en pluisvrij haar.

Minder druk op het haar voorkomt haarbreuk

Minder druk op het haar voorkomt haarbreuk

De flexibele platen bewegen mee om de druk op het haar aan te passen. Dit voorkomt dat de haarschacht wordt beschadigd en vermindert de kans dat het haar breekt.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.3

van 5

127

Reviews & awards

89%

beveelt dit product aan

17/11/2020

België

België

Geverifieerde koper

werkt perfect

Is snel warm en geeft een perfect resultaat beschadigd het haar niet

Voordelen

snel warm

Nadelen

bedieningskoppen zouden ergens anders mogen staan

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MoistureProtect HP8372/00 Straightener

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MoistureProtect HP8372/00 Straightener

02/02/2015

België

België

Uitstekend apparaat

Deze tang is ronduit geweldig. Ik was in het begin wat sceptisch ten opzichte van het moisture protect verhaal, maar het werkt echt. Ik heb zeer kroezig haar en na het gebruik van deze tang ziet mijn haar er glad, gezond en glanzend uit. Helemaal top.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MoistureProtect HP8372/00 Straightener

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MoistureProtect HP8372/00 Straightener

05/01/2022

Nederland

Nederland

Fantastisch product

Stijlt super snel en makkelijk. Wel duur maar ik heb het idee dat mijn haar oprecht gezonder is.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MoistureProtect HP8372/00 Straightener

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MoistureProtect HP8372/00 Straightener

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.