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Niet meer leverbaar
MoistureProtect-technologie
Ionisch
Flexibele keramische platen
De sensor beoordeelt je haar 30 keer per seconde en past de temperatuur aan om de natuurlijke vochtbalans van je haar te behouden.
De negatieve ionen nemen statische elektriciteit weg, verzorgen het haar en sluiten de haarschubben, zodat het haar nog intenser glanst. Het resultaat: glad, glanzend en pluisvrij haar.
De flexibele platen bewegen mee om de druk op het haar aan te passen. Dit voorkomt dat de haarschacht wordt beschadigd en vermindert de kans dat het haar breekt.
4.3
van 5
127
Reviews & awards
89%
beveelt dit product aan
dolcegabana
17/11/2020
België
Geverifieerde koper
werkt perfect
Is snel warm en geeft een perfect resultaat beschadigd het haar niet
Voordelen
snel warm
Nadelen
bedieningskoppen zouden ergens anders mogen staan
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MoistureProtect HP8372/00 Straightener
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MoistureProtect HP8372/00 Straightener
TheBeautyBarbarella
02/02/2015
België
Uitstekend apparaat
Deze tang is ronduit geweldig. Ik was in het begin wat sceptisch ten opzichte van het moisture protect verhaal, maar het werkt echt. Ik heb zeer kroezig haar en na het gebruik van deze tang ziet mijn haar er glad, gezond en glanzend uit. Helemaal top.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MoistureProtect HP8372/00 Straightener
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MoistureProtect HP8372/00 Straightener
05/01/2022
Nederland
Fantastisch product
Stijlt super snel en makkelijk. Wel duur maar ik heb het idee dat mijn haar oprecht gezonder is.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MoistureProtect HP8372/00 Straightener
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MoistureProtect HP8372/00 Straightener