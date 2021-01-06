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Betaal later met Klarna
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MoistureProtect-sensor
2300 W
Ionenconditioner
Coolshot
De uiterst innovatieve MoistureProtect-infraroodtechnologie controleert voortdurend de droogtemperatuur en stemt deze af op je droogwensen. De intelligente sensor meet de temperatuur van het haaroppervlak 4000 keer per droogsessie en past de warmte aan om vochtverlies en beschadiging van de haarschubben te voorkomen. Je haar houdt het vocht optimaal vast en wordt glanzend en zacht. Je kunt de sensor naar wens in- en uitschakelen.
Beoordeelt je haar met behulp van infraroodtechnologie en past de temperatuur aan om de natuurlijke vochtbalans te behouden.
De ThermoProtect-temperatuur biedt de optimale droogtemperatuur en extra bescherming tegen oververhitting van het haar. Met dezelfde krachtige luchtstroom krijg je de beste verzorgende resultaten.
4.4
van 5
232
Reviews & awards
89%
beveelt dit product aan
Laura1995
06/01/2021
België
Geverifieerde koper
Topper!
Hij droogt super snel, past de temperatuur zelf aan en laat mijn haar er prachtig en verzorgd uitzien. Ligt makkelijk in de hand en weegt niet zo veel. Top!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect-föhn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect-föhn
cedricj
13/05/2020
België
haardroger
Ben zeer tevreden van dit product. We hadden er geen idee van dat je je haar zo snel droog kan krijgen zonder dat het statisch wordt. Ook een mooie haardroger!
Voordelen
haar snel droog
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect-föhn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect-föhn
AnnR
27/04/2017
België
Fantastische haardroger
[Employee of philipsglobal] Dit is zonder twijfel de beste haardroger dat ik ooit gebruikt heb. Geen fluffy haar na het drogen, nooit te warme lucht (dus verbranden kan niet) en droogt je haar snel. Ik heb veel, dun en lang haar tot het midden van mn rug. Zeker een aanrader en de investering waard.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare Prestige HP8280/20 Föhn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DryCare Prestige HP8280/20 Föhn