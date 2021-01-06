DryCare Prestige

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  • Zorg dat vocht wordt vastgehouden voor glanzend gezond haar
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  • Zorg dat vocht wordt vastgehouden voor glanzend gezond haar
  • Zorg dat vocht wordt vastgehouden voor glanzend gezond haar
  • Zorg dat vocht wordt vastgehouden voor glanzend gezond haar
  • Zorg dat vocht wordt vastgehouden voor glanzend gezond haar
  • Zorg dat vocht wordt vastgehouden voor glanzend gezond haar
  • Zorg dat vocht wordt vastgehouden voor glanzend gezond haar
  • Zorg dat vocht wordt vastgehouden voor glanzend gezond haar
  • Zorg dat vocht wordt vastgehouden voor glanzend gezond haar
  • Zorg dat vocht wordt vastgehouden voor glanzend gezond haar
  • Zorg dat vocht wordt vastgehouden voor glanzend gezond haar
  • Zorg dat vocht wordt vastgehouden voor glanzend gezond haar
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Zorg dat vocht wordt vastgehouden voor glanzend gezond haar
  • Zorg dat vocht wordt vastgehouden voor glanzend gezond haar
  • Zorg dat vocht wordt vastgehouden voor glanzend gezond haar
  • Zorg dat vocht wordt vastgehouden voor glanzend gezond haar
  • Zorg dat vocht wordt vastgehouden voor glanzend gezond haar
  • Zorg dat vocht wordt vastgehouden voor glanzend gezond haar
  • Zorg dat vocht wordt vastgehouden voor glanzend gezond haar
  • Zorg dat vocht wordt vastgehouden voor glanzend gezond haar
  • Zorg dat vocht wordt vastgehouden voor glanzend gezond haar
  • Zorg dat vocht wordt vastgehouden voor glanzend gezond haar

DryCare PrestigeMoistureProtect-föhn

HP8280/00

4.4
| (232) Reviews & awards | 89% beveelt dit product aan
Zorg dat vocht wordt vastgehouden voor glanzend gezond haar
De MoistureProtect-föhn heeft een infraroodsensor die voortdurend de optimale temperatuur meet om uw haar te drogen, zodat het natuurlijke vocht behouden blijft.
Bekijk alle voordelen
Compatibele producten
DryCare Prestige

DryCare Prestige
Refurbished MoistureProtect föhn

HP8280/00R1

Vocht wordt optimaal vastgehouden. Superglanzend en zacht

Zorg dat vocht wordt vastgehouden voor glanzend gezond haar

  • MoistureProtect-sensor

  • 2300 W

  • Ionenconditioner

  • Coolshot

MoistureProtect-sensor

MoistureProtect-sensor

De uiterst innovatieve MoistureProtect-infraroodtechnologie controleert voortdurend de droogtemperatuur en stemt deze af op je droogwensen. De intelligente sensor meet de temperatuur van het haaroppervlak 4000 keer per droogsessie en past de warmte aan om vochtverlies en beschadiging van de haarschubben te voorkomen. Je haar houdt het vocht optimaal vast en wordt glanzend en zacht. Je kunt de sensor naar wens in- en uitschakelen.

Perfect vochtbehoud dankzij de exclusieve sensor

Beoordeelt je haar met behulp van infraroodtechnologie en past de temperatuur aan om de natuurlijke vochtbalans te behouden.

Bescherming tegen oververhitting

De ThermoProtect-temperatuur biedt de optimale droogtemperatuur en extra bescherming tegen oververhitting van het haar. Met dezelfde krachtige luchtstroom krijg je de beste verzorgende resultaten.

Technische specificaties

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Recensies

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4.4

van 5

232

Reviews & awards

89%

beveelt dit product aan

06/01/2021

België

België

Geverifieerde koper

Topper!

Hij droogt super snel, past de temperatuur zelf aan en laat mijn haar er prachtig en verzorgd uitzien. Ligt makkelijk in de hand en weegt niet zo veel. Top!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect-föhn

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect-föhn

13/05/2020

België

België

haardroger

Ben zeer tevreden van dit product. We hadden er geen idee van dat je je haar zo snel droog kan krijgen zonder dat het statisch wordt. Ook een mooie haardroger!

Voordelen

haar snel droog

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect-föhn

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DryCare Prestige HP8280/00 MoistureProtect-föhn

27/04/2017

België

België

Fantastische haardroger

[Employee of philipsglobal] Dit is zonder twijfel de beste haardroger dat ik ooit gebruikt heb. Geen fluffy haar na het drogen, nooit te warme lucht (dus verbranden kan niet) en droogt je haar snel. Ik heb veel, dun en lang haar tot het midden van mn rug. Zeker een aanrader en de investering waard.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DryCare Prestige HP8280/20 Föhn

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DryCare Prestige HP8280/20 Föhn

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