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Niet meer leverbaar
Droog, style en breng je haar in model zoals jij dat wilt
Föhnen zoals jij dat wilt met de SalonDry Control. 2200 W aan professionele droogkracht, vier keer meer ionenconditioner en meerdere standen voor de beste resultaten, of je nu je haar wilt drogen, stylen of fixeren.
2200 W
Deze professionele föhn van 2200 W produceert een krachtige luchtstroom. Deze combinatie van kracht en snelheid maakt het drogen en stylen van je haar sneller en eenvoudiger.
Geef je haar een krachtige boost met ionenconditoner. Deze föhn levert ruim vier keer zoveel negatieve ionen als andere föhns. Deze ultieme stroom van ionen elimineert meer statische elektriciteit, verzorgt het haar en sluit de haarschubben. Het resultaat is perfect glanzend, pluisvrij haar. Geef je haar glans!
De vereiste snelheid en temperatuur kunnen eenvoudig worden aangepast om de perfecte stijl te krijgen. Zes verschillende standen geven je volledige controle om nauwkeurig te stylen zoals jij het graag wilt.
4.2
van 5
16
Reviews & awards
94%
beveelt dit product aan
Filip
03/12/2013
België
Redelijk tevreden
Is nogal lomp, wat meer elegantie, makkelijker in de hand liggend zou beter zijn.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SalonDry Control HP8183/00 Föhn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SalonDry Control HP8183/00 Föhn
vanRuysdael58
19/08/2012
Nederland
Geverifieerde koper
Het is een uitstekende föhn
Het apparaat werkt naar zoals verwacht. Het is een uitstekende föhn. Zeer zeker geen miskoop. De föhn ligt prettig in de hand en is handelbaar.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SalonDry Control HP8183/00 Föhn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SalonDry Control HP8183/00 Föhn
Tjep65
19/08/2012
Nederland
Het is een uitstekende föhn
Het apparaat werkt naar zoals verwacht. Het is een uitstekende föhn. Zeer zeker geen miskoop. De föhn ligt prettig in de hand en is handelbaar.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SalonDry Control HP8183/00 Föhn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SalonDry Control HP8183/00 Föhn