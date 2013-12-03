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Niet meer leverbaar

SalonDry ControlFöhn

HP8183/00

4.2

| (16) Reviews & awards | 94% beveelt dit product aan

Droog, style en breng je haar in model zoals jij dat wilt

Föhnen zoals jij dat wilt met de SalonDry Control. 2200 W aan professionele droogkracht, vier keer meer ionenconditioner en meerdere standen voor de beste resultaten, of je nu je haar wilt drogen, stylen of fixeren.

Bekijk alle voordelen

SalonDry Control-föhn

Droog, style en breng je haar in model zoals jij dat wilt

  • 2200 W

Professioneel, 2200 W, voor een perfect salonresultaat

Professioneel, 2200 W, voor een perfect salonresultaat

Deze professionele föhn van 2200 W produceert een krachtige luchtstroom. Deze combinatie van kracht en snelheid maakt het drogen en stylen van je haar sneller en eenvoudiger.

4x sterkere ionenconditioner voor ultieme glans

4x sterkere ionenconditioner voor ultieme glans

Geef je haar een krachtige boost met ionenconditoner. Deze föhn levert ruim vier keer zoveel negatieve ionen als andere föhns. Deze ultieme stroom van ionen elimineert meer statische elektriciteit, verzorgt het haar en sluit de haarschubben. Het resultaat is perfect glanzend, pluisvrij haar. Geef je haar glans!

Zes flexibele snelheids- en temperatuurstanden voor volledige controle

Zes flexibele snelheids- en temperatuurstanden voor volledige controle

De vereiste snelheid en temperatuur kunnen eenvoudig worden aangepast om de perfecte stijl te krijgen. Zes verschillende standen geven je volledige controle om nauwkeurig te stylen zoals jij het graag wilt.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.2

van 5

16

Reviews & awards

94%

beveelt dit product aan

3
2

03/12/2013

België

België

Redelijk tevreden

Is nogal lomp, wat meer elegantie, makkelijker in de hand liggend zou beter zijn.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SalonDry Control HP8183/00 Föhn

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SalonDry Control HP8183/00 Föhn

19/08/2012

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Het is een uitstekende föhn

Het apparaat werkt naar zoals verwacht. Het is een uitstekende föhn. Zeer zeker geen miskoop. De föhn ligt prettig in de hand en is handelbaar.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SalonDry Control HP8183/00 Föhn

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SalonDry Control HP8183/00 Föhn

19/08/2012

Nederland

Nederland

Het is een uitstekende föhn

Het apparaat werkt naar zoals verwacht. Het is een uitstekende föhn. Zeer zeker geen miskoop. De föhn ligt prettig in de hand en is handelbaar.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SalonDry Control HP8183/00 Föhn

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SalonDry Control HP8183/00 Föhn

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