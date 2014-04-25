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HP6581/00
Onthul de schoonheid van uw huid
De Philips SatinPerfect-epilator met SkinPerfect-systeem verwijdert zelfs fijne en korte haren en beschermt de huid. Nat en droog scheren voor een comfortabel gebruik onder de douche. Inclusief precisie-epilator voor nat en droog gebruik, scheerhoofd met kam en slim pincet.
Wet & Dry
Luxeversie
Deze epilator heeft keramische reliëfschijven die zelfs het fijnste haartje verwijderen
Deze epilator heeft zachte pincetschijven om haren te verwijderen zonder aan de huid te trekken.
Voor nat en droog gebruik.
3.6
van 5
32
Reviews & awards
Eva22
25/04/2014
Nederland
mooi product!
wat een veschil met mijn oude epilator! Super snel klaar, makkelijk onder de douche en hele gladde benen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinPerfect HP6581/00 Epileerapparaat
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Has1990
09/03/2013
United Kingdom
Best Epilator I Have Used
I have been waxing legs, under arms and bikini area for years now, and i started to get bored doing it as i personally thought it was a slow process and i preferred doing it myself at home, i have always thought about buying an epilator and i had come across this one as i was looking for an expensive one and one that that can be used in the bath/shower. I used it for the first time today, and it really wasn't as painful as i thought it was going to be!! i was very surprised, it was probably because i used it under the shower as well, and the precision epilator that came with it was excellent for my under arm, as i find that area very sensitive. Pain rating for my legs/thigh 2/5 Pain rating for underarm 3/5 (bear in mind everyone is different)
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Deze review is gemaakt voor SatinPerfect HP6581/00 Epilator
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Deze review is gemaakt voor SatinPerfect HP6581/00 Epilator
inci
03/11/2012
België
Simplement parfait!
J ai testé le kit complet et je suis assez surprise du résultat. Je m'épile depuis environ 11 ans et c est la premère fois que je suis entierement satisfaite d'un produit. En fait c est un kit complet cmposé de tout ce dont vous avez besoin Le mode d emploi et tres bien fait il y a meme une petite brochure d explications supplementaires sans instructions écrites mais tout est eclairé en image--> rapide et efficace. - L épilation est douce et presque sans douleur - Super design, élegant et chic - tenue en main facile et pratique - également compris dedans une pince à épiler avec lumière et miroir idéal pour prendre sa place dans le sac à main ou en voyage - belle finitions, tres bonne qualité - facile à nettoyer Seul point négatif à mes yeux: Le petit épilateur contrairement au grand ne dispoque que d'une seule vitesse standart, qui je trouve est assez fort pour moi. le couvercle que l on doit enlever pour mettre les piles s ouvre tres difficilement, on peut casser ses ongles! Le sac de rangement, bien que accomplissant son devoir sans problème aurait pu avoir une meilleur finitiion et ujne meilleure qualité et design ou à la limite être remplacé par une belle malette de rangement de tous les accessoires. Le sac est vraiment simple Enfina par le sac de rangement, bonne apréciation global, Vraiment à conseiller!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinPerfect HP6581/00 Épilateur
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