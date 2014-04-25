J ai testé le kit complet et je suis assez surprise du résultat. Je m'épile depuis environ 11 ans et c est la premère fois que je suis entierement satisfaite d'un produit. En fait c est un kit complet cmposé de tout ce dont vous avez besoin Le mode d emploi et tres bien fait il y a meme une petite brochure d explications supplementaires sans instructions écrites mais tout est eclairé en image--> rapide et efficace. - L épilation est douce et presque sans douleur - Super design, élegant et chic - tenue en main facile et pratique - également compris dedans une pince à épiler avec lumière et miroir idéal pour prendre sa place dans le sac à main ou en voyage - belle finitions, tres bonne qualité - facile à nettoyer Seul point négatif à mes yeux: Le petit épilateur contrairement au grand ne dispoque que d'une seule vitesse standart, qui je trouve est assez fort pour moi. le couvercle que l on doit enlever pour mettre les piles s ouvre tres difficilement, on peut casser ses ongles! Le sac de rangement, bien que accomplissant son devoir sans problème aurait pu avoir une meilleur finitiion et ujne meilleure qualité et design ou à la limite être remplacé par une belle malette de rangement de tous les accessoires. Le sac est vraiment simple Enfina par le sac de rangement, bonne apréciation global, Vraiment à conseiller!