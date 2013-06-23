Snel ontharen, bijna pijnloos... echt geweldig! De brede kop zorgt er voor dat je minder 'baantjes' hoeft te trekken en je bent zo klaar. Het is makkelijk om de epileerkop en de scheerkop te verwisselen en voor wie nog niet gewend is aan epileren, zijn er handige hulpaccessoires toegevoegd. Het optiled (lampje) werkt prima en je ziet nu ook waar je mee bezig bent. Vroeger altijd schaduwval op het te ontharen deel, maar nu helder verlicht. Zowel draadloos als met snoer te gebruiken. Prima set en ik raad het alle vrouwen aan!