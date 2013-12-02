Het apparaat vangt de haren heel goed, dat had ik niet verwacht. Heb vroeger ooit eens zo'n ding gehad (ander merk, weet niet meer precies) dat werkte met een metalen veer die ronddraaide, maar dat werkte voor geen meter. Mijn verwachtingen waren dus niet zo hoog, maar dit werkt super! De eerste keer deed het wel veel pijn, maar nu doe ik het af en toe en heb ik niet zoveel haartjes, dus dan voel je het nauwelijks. Je bent ook snel klaar. De eerste keer misschien een kwartier per been, maar nu ben ik in 5 minuten klaar. Reken er wel op dat je de dag na het epileren rode vlekjes op je benen hebt. Bij mij was dat na 2 dagen weer weg. En ik heb alleen rode vlekjes gehad na de eerste keer. Schoonmaken is simpel: bovenstuk eraf en dat kun je afspoelen. En opladen duurt maar een uur. Het resultaat ziet er heel glad uit, maar het voelt niet helemaal glad. Dat komt omdat de hele korte haartjes niet gepakt worden. Ik vind dat niet erg omdat je ze toch niet ziet.