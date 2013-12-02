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SatinPerfect HP6574/00 Epileerapparaat

HP6574/00

4

| (58) Reviews & awards | 82% beveelt dit product aan

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4.0

van 5

58

Reviews & awards

82%

beveelt dit product aan

02/12/2013

België

België

Dit produkt find ik uitstekend

Een beetje sceptisch, kocht ik deze epilator, omdat mijn oude het begaf. Mijn oude epilator haalde wel haartjes weg, maar liet toch ook een hoop zitten. Maar de Philips SatinPerfect is echt super! Vooral het ledlampje is erg handig, omdat je alle details op je lichaam goed kunt zien. Door de brede kop van de epilator, worden veel haartjes tegelijk weggehaald. Het kleine zusje wat erbij zit, werkt op batterijen en werkt beter voor de gevoeligere plekjes. Je voelt er ook bijna niets van. Echt een topapparaat dat zijn prijs dubbel en dwars waard is!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SatinPerfect HP6574 Epileerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SatinPerfect HP6574 Epileerapparaat

19/06/2013

België

België

Super!

Deze epilator verwijderd haren voor zeker drie weken, ik ben er heel erg blij mee! Het is wel een beetje duur maar geld echt waard!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SatinPerfect HP6574/20 Epileerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SatinPerfect HP6574/20 Epileerapparaat

28/04/2014

Nederland

Nederland

geweldig

ontharen is niet prettig, maar de epilator verzacht heel veel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SatinPerfect HP6574/20 Epileerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SatinPerfect HP6574/20 Epileerapparaat

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