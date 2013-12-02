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Niet meer leverbaar
4.0
van 5
58
Reviews & awards
82%
beveelt dit product aan
vall28
02/12/2013
België
Dit produkt find ik uitstekend
Een beetje sceptisch, kocht ik deze epilator, omdat mijn oude het begaf. Mijn oude epilator haalde wel haartjes weg, maar liet toch ook een hoop zitten. Maar de Philips SatinPerfect is echt super! Vooral het ledlampje is erg handig, omdat je alle details op je lichaam goed kunt zien. Door de brede kop van de epilator, worden veel haartjes tegelijk weggehaald. Het kleine zusje wat erbij zit, werkt op batterijen en werkt beter voor de gevoeligere plekjes. Je voelt er ook bijna niets van. Echt een topapparaat dat zijn prijs dubbel en dwars waard is!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinPerfect HP6574 Epileerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinPerfect HP6574 Epileerapparaat
Bea6
19/06/2013
België
Super!
Deze epilator verwijderd haren voor zeker drie weken, ik ben er heel erg blij mee! Het is wel een beetje duur maar geld echt waard!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinPerfect HP6574/20 Epileerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinPerfect HP6574/20 Epileerapparaat
jipenjanneke
28/04/2014
Nederland
geweldig
ontharen is niet prettig, maar de epilator verzacht heel veel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinPerfect HP6574/20 Epileerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinPerfect HP6574/20 Epileerapparaat