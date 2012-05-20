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Niet meer leverbaar

SatinPerfectEpileerapparaat

HP6572/00

3.6

| (8) Reviews & awards

Supersnel glad voor wekenlang resultaat

Dankzij het extra brede hoofd en de keramische reliëfschijven van SatinPerfect verwijdert u met elke beweging meer haartjes. Epileren wordt een fluitje van een cent en uw huid blijft tot wel vier weken glad. Efficiënter kan bijna niet!

Bekijk alle voordelen

Supersnel glad voor wekenlang resultaat

  • Epileren en modelleren

Het extra brede hoofd epileert nog meer haartjes per beweging

Het extra brede hoofd epileert nog meer haartjes per beweging

Extra breed epileerhoofd laat meer haartjes per beweging verdwijnen voor langdurige en supergladde resultaten binnen enkele minuten

Vibrerend massagesysteem stimuleert en verzacht de huid

Zacht vibrerend massagesysteem stimuleert en verzacht de huid voor een aangenaam epileerproces

Opti-light vindt zelfs de fijnste haartjes

Opti-light vindt zelfs de fijnste haartjes

Ingebouwde Opti-light verlicht zelfs de allerfijnste haartjes

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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3.6

van 5

8

Reviews & awards

1

20/05/2012

Italia

Italia

PERFETTO di nome e di fatto.

E'un epilatore eccellente, che assicura una epilazione rapida e indolore, lasciando la pelle morbidissima. Grazie alla presenza della luce è possibile vedere tutti i peli in controluce ed eliminare tutto alla perfezione. I peli ricrescono più raramente e dopo circa 4 settimane. Per la grandezza della testina non è molto indicato per depilare bene la zona bikini, quindi lo consiglio in abbinamento al Philips Bikini Perfect Trim Rechargeable HP6379, assolutamente fantastico,anche perchè è cordless. Con questi due prodotti la depilazione è meglio che dall'estetista.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SatinPerfect HP6572/00 Epilator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SatinPerfect HP6572/00 Epilator

26/09/2011

Nederland

Nederland

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SatinPerfect HP6572/00 Epileerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SatinPerfect HP6572/00 Epileerapparaat

11/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Great for 1st time Epilators!

I was nervous about epilating for the 1st time after hearing all the horror stories but this Epilator made it easy & I was thrilled with the result. I love the choice of attachments & the fact that it can also be used as a shaver. I wasn't sure about it being mains powered but it's proved to be a bonus as I've saved money on batteries. One slight criticism is that the Trimming Comb doesn't fit tightly enough but overall this Epilator is great!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SatinPerfect HP6572/00 Epilator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SatinPerfect HP6572/00 Epilator

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