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Niet meer leverbaar

SatinSoftEpileerapparaat

HP6519/01

3.8

| (10) Reviews & awards | 80% beveelt dit product aan

Geniet van een zijdezachte huid

Philips SatinSoft-epilator met Skin Care-systeem beschermt de huid tegen trekken en maximaliseert hygiëne. Inclusief een kap voor gevoelige zones.

Bekijk alle voordelen

Epilator met het Skin Care-systeem

Geniet van een zijdezachte huid

  • SkinCare-systeem

  • Kap voor gevoelige zones

Scrubborsteltje voor een nog stralendere huid.

Scrubborsteltje voor een nog stralendere huid.

Uniek Philips-ontwerp bevat hypoallergene borstelharen voor optimale hygiëne, past perfect in uw hand voor optimaal gebruik in iedere situatie en kan nat en droog worden gebruikt.

Vibrerend massagesysteem stimuleert uw huid

Vibrerend massagesysteem stimuleert uw huid

Zacht vibrerend massagesysteem stimuleert en verzacht de huid voor een aangenaam epileerproces.

Zachte pincetschijven verwijderen haar zonder aan de huid te trekken

Zachte pincetschijven verwijderen haar zonder aan de huid te trekken

Deze epilator heeft zachte pincetschijven om haren te verwijderen zonder aan de huid te trekken.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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3.8

van 5

10

Reviews & awards

80%

beveelt dit product aan

2

20/12/2013

España

España

perfecta!

me encanta, deja la piel muy suave y es muy fácil de usar y limpiar. La recomiendo 100% y de precio esta genial.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SatinSoft HP6519/01 Depiladora

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SatinSoft HP6519/01 Depiladora

02/07/2013

España

España

excelentes resultados

Esta depiladora da excelentes resultados, el vello tarda mucho en salir y es más delgado cuando sale. Sería mejor si no fuera tan ruidoso y que halar los vellos no fuera tan doloroso, pero todo es cuestión de acostumbrarse.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SatinSoft HP6519/01 Depiladora

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SatinSoft HP6519/01 Depiladora

14/01/2014

België

België

Satisfaisante

N'ayant pas l'habitude de pratiquer ce genre d'épilations, je suis très satisfaite. Serte, il est bruyant et il fonctionne avec le fil d'alimentation (ce qui d'après moi est préférable pour ne pas être limiter dans la durée de l'épilation) ce sont des détails qui pour moi ne sont pas gênants. Il est peu douloureux, tout à fait supportable! Les accessoires sont cependant pas forcement utiles en dehors de la petite brosse et de la trousse qui est sympa! J'attends de voir sur la durée de vie de l'épilateur pour être tout à fait conquise!

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Deze review is gemaakt voor SatinSoft HP6519/01 Épilateur

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SatinSoft HP6519/01 Épilateur

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