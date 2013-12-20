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Niet meer leverbaar
Geniet van een zijdezachte huid
Philips SatinSoft-epilator met Skin Care-systeem beschermt de huid tegen trekken en maximaliseert hygiëne. Inclusief een kap voor gevoelige zones.
SkinCare-systeem
Kap voor gevoelige zones
Uniek Philips-ontwerp bevat hypoallergene borstelharen voor optimale hygiëne, past perfect in uw hand voor optimaal gebruik in iedere situatie en kan nat en droog worden gebruikt.
Zacht vibrerend massagesysteem stimuleert en verzacht de huid voor een aangenaam epileerproces.
Deze epilator heeft zachte pincetschijven om haren te verwijderen zonder aan de huid te trekken.
3.8
van 5
10
Reviews & awards
80%
beveelt dit product aan
littlelove
20/12/2013
España
perfecta!
me encanta, deja la piel muy suave y es muy fácil de usar y limpiar. La recomiendo 100% y de precio esta genial.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinSoft HP6519/01 Depiladora
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinSoft HP6519/01 Depiladora
wepa
02/07/2013
España
excelentes resultados
Esta depiladora da excelentes resultados, el vello tarda mucho en salir y es más delgado cuando sale. Sería mejor si no fuera tan ruidoso y que halar los vellos no fuera tan doloroso, pero todo es cuestión de acostumbrarse.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinSoft HP6519/01 Depiladora
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinSoft HP6519/01 Depiladora
GusGus117
14/01/2014
België
Satisfaisante
N'ayant pas l'habitude de pratiquer ce genre d'épilations, je suis très satisfaite. Serte, il est bruyant et il fonctionne avec le fil d'alimentation (ce qui d'après moi est préférable pour ne pas être limiter dans la durée de l'épilation) ce sont des détails qui pour moi ne sont pas gênants. Il est peu douloureux, tout à fait supportable! Les accessoires sont cependant pas forcement utiles en dehors de la petite brosse et de la trousse qui est sympa! J'attends de voir sur la durée de vie de l'épilateur pour être tout à fait conquise!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinSoft HP6519/01 Épilateur
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinSoft HP6519/01 Épilateur