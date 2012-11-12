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Niet meer leverbaar

SatinelleEpileerapparaat

HP6508/01

4

| (2) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Wekenlang een perfect gladde huid

Een aangename kennismaking met epileren! Met dit nieuwe Philips-systeem verwijdert u haartjes vanaf de wortel. Uw huid blijft wekenlang zijdezacht en niet slechts een paar dagen. Inclusief unieke accessoires voor optimale resultaten.

Bekijk alle voordelen

Effectieve haarverwijdering en zacht voor de huid

Wekenlang een perfect gladde huid

  • Sensitive

Met dit epileersysteem verwijdert u haartjes van slechts 0,5 mm

Met dit epileersysteem verwijdert u haartjes van slechts 0,5 mm

De hypoallergene schijven zorgen bovendien voor optimale hygiëne.

Afspoelbaar epileerhoofd voor betere hygiëne

Afspoelbaar epileerhoofd voor betere hygiëne

Het hoofd kan worden afgenomen en schoongemaakt onder de kraan voor betere hygiëne

Dubbele Wave Massage-rol voor extra zachte epilatie

Dubbele Wave Massage-rol voor extra zachte epilatie

Beperkt het trekkende gevoel tot een minimum en verzacht de huid na het epileren

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.0

van 5

2

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

5
3
2
1

12/11/2012

United Kingdom

United Kingdom

Not as painful as you might think

This is the first time I have used an epilator having always used a razor. I found it to be extremely easy to use and was surprised that it was not as painful as I anticipated and was very effective. I would certainly recommend it to my friends.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6508/01 Epilator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6508/01 Epilator

15/09/2011

United Kingdom

United Kingdom

Philips epilator

Just buy it today, is seem be ok, just little iritation , I am wonder if this is because of the disk material or because of the hair is too strong . I had a older variant, I can say is the same with this one, just other design. The first speed is too slow, the second is ok, but would be best iif would have 3 speeds. Anyway is the single one I found in Beijing... Don't know here why no have the new models like 6576.. Anyway, I love it... I hate shaving, so this one is very useful for me . All the best !

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6508/01 Epilator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6508/01 Epilator

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