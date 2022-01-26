We proberen de stofzuiger nu enkele weken uit, en merken dat we deze veel sneller pakken om eventjes snel te stofzuigen na het eten, of tussendoor! Het voordeel van een snoerloze stofzuiger! Een beetje zwaarder dan standaard, maar dat wordt ruim gecompenseerd door het snoerloze voordeel! Hij is heel wendbaar, de lichtjes helpen enorm om te zien waar je eventueel een stukje hebt overgeslagenen zijn ook nog eens heel mooi! Ook heel erg makkelijk leeg te maken. Wij zijn alletwee iets groter dan gemiddeld, en een telescopische steel had dus handig geweest, maar is geen groot gemis. We gebruiken hem ook als 'kruimeldief' om snel kleine dingen proper te maken: broodsnijmachine, auto, bedden, ... En ook is het borsteltje heel handig voor moeilijke hoekjes. Dit had ook een plus geweest aan het kleinere stuk, of enkele accessoires zouden dat kunnen opvangen. Iets minder krachtig dan een standaard stofzuiger, maar dat doet niets af aan de prakstiche kant van deze steelstofzuiger.