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Niet meer leverbaar

SatinelleEpileerapparaat

HP6503/00

4.3

| (498) Reviews & awards | 87% beveelt dit product aan

Satinelle Ice Premium

De eerste keramische epilator met hoogwaardige ijskoeler en sonisch massagesysteem.

Bekijk alle voordelen

De huidvriendelijkste epilator met ijs en sonische massage

Satinelle Ice Premium

Sonisch massagesysteem

Hoogfrequente massage beperkt het trekkende gevoel tot een minimum.

Hypoallergene schijven

Hypoallergene schijven

Vermindert de kans op allergische reacties en is extra zacht voor uw huid.

Hoogwaardige ijskoeler

Volgt perfect iedere ronding van het lichaam, zodat iedere plek optimaal wordt gekoeld en het epileergevoel wordt verzacht.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.3

van 5

498

Reviews & awards

87%

beveelt dit product aan

26/01/2022

België

België

Geverifieerde koper

Een aanrader

Dit apparaat is echt mijn vriend geworden. Vroeger had ik enkel een stofzuiger met snoer. Redelijk omslachtig in gebruik, door het snoer. Nu, na een bezoekje. Vlug effe de SpeedPro van zijn standaard nemen en stofzuigen maar. De ledverlichting is een "wonder" men ziet ALLES, fantastisch en ook een beetje bangelijk. Wist niet dat er zoveel op grond ligt dat men met het blote oog niet opmerkt. Een toestel dat ik zeker een 10 op 10 geef

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Deze review is gemaakt voor SpeedPro FC6727/01 Snoerloze steelstofzuiger

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Deze review is gemaakt voor SpeedPro FC6727/01 Snoerloze steelstofzuiger

16/04/2021

België

België

Philips-medewerker

Voor een kleine prijs grootse prestaties

[Employee of philipsglobal] Gekocht op aanraden van familieleden waar ik een gelijkaardig toestel testte van een jaar oud, en dat ging super, en zeker prijs/kwaliteit een topper.

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Deze review is gemaakt voor SpeedPro FC6726/01 Snoerloze steelstofzuiger

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SpeedPro FC6726/01 Snoerloze steelstofzuiger

02/04/2021

België

België

Geverifieerde koper

Ik ben er dol op

Deze handstofzuiger is veel handiger dan mijn vorige stofzuiger met snoer. Ik neem hem overal mee naartoe. Ik vind hem zeker niet zwaar en is heel handig in gebruik. Fantastisch vind ik de verlichting aan de zuigmond. Je ziet stof waar je het anders nooit zou zien ! Geweldig gewoon ! Ook de roterende borstel die trouwens heel handig te verwijderen en te reinigen is vind ik buitengewoon fantastisch. Zeker als er huisgenoten rondlopen met lang haar ! Er ontsnapt geen enkel haar aan deze borstel. Enig nadeel is dat je maar een goeie 20 min kan stofzuigen maar hij laadt wel terug supersnel op zodat je terug verder kunt.. voor mij alleen maar pluspunten aan dit toestel, zeker omdat je hem ook nog kunt gebruiken als soort kruimeldief wat voor de trap heel handig is. Heel goede zuigkracht !

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Deze review is gemaakt voor SpeedPro FC6726/01 Snoerloze steelstofzuiger

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SpeedPro FC6726/01 Snoerloze steelstofzuiger

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