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SatinelleEpileerapparaat

HP6502/00

4.3

| (3) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Satinelle Ice Premium

De eerste keramische epilator met hoogwaardige ijskoeler en sonisch massagesysteem.

Bekijk alle voordelen

De huidvriendelijkste epilator met ijs en sonische massage

Satinelle Ice Premium

Sonisch massagesysteem

Hoogfrequente massage beperkt het trekkende gevoel tot een minimum.

Hypoallergene schijven

Hypoallergene schijven

Vermindert de kans op allergische reacties en is extra zacht voor uw huid.

Hoogwaardige ijskoeler

Volgt perfect iedere ronding van het lichaam, zodat iedere plek optimaal wordt gekoeld en het epileergevoel wordt verzacht.

Technische specificaties

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4.3

van 5

3

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

08/03/2016

España

España

Buen producto

Producto muy recomendable. Hace ya muchos años que la tengo y funciona perfectamente.

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Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6502/00 Depiladora

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Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6502/00 Depiladora

06/08/2013

France

France

Bon produit mais..

Très bon produit, épile très bien mais cela fait un an que je l'ai et l'une des pièce à l'interieur de la piece s'est usée et il faut donc changer la tête sinon celle ci se coince pendant l'épilation jusqu'a ne plus rien épiler du tout...

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6502/00 Épilateur

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6502/00 Épilateur

06/08/2013

France

France

Bon produit mais..

Très bon produit, épile très bien mais cela fait un an que je l'ai et l'une des pièce à l'interieur de la piece s'est usée et il faut donc changer la tête sinon celle ci se coince pendant l'épilation jusqu'a ne plus rien épiler du tout...

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Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6502/00 Épilateur

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Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6502/00 Épilateur

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