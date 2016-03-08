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Satinelle Ice Premium
De eerste keramische epilator met hoogwaardige ijskoeler en sonisch massagesysteem.
Hoogfrequente massage beperkt het trekkende gevoel tot een minimum.
Vermindert de kans op allergische reacties en is extra zacht voor uw huid.
Volgt perfect iedere ronding van het lichaam, zodat iedere plek optimaal wordt gekoeld en het epileergevoel wordt verzacht.
4.3
van 5
3
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
chisi
08/03/2016
España
Buen producto
Producto muy recomendable. Hace ya muchos años que la tengo y funciona perfectamente.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6502/00 Depiladora
Ja, ik raad dit product aan
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angelique2a
06/08/2013
France
Bon produit mais..
Très bon produit, épile très bien mais cela fait un an que je l'ai et l'une des pièce à l'interieur de la piece s'est usée et il faut donc changer la tête sinon celle ci se coince pendant l'épilation jusqu'a ne plus rien épiler du tout...
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6502/00 Épilateur
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6502/00 Épilateur
diinee
06/08/2013
France
Bon produit mais..
Très bon produit, épile très bien mais cela fait un an que je l'ai et l'une des pièce à l'interieur de la piece s'est usée et il faut donc changer la tête sinon celle ci se coince pendant l'épilation jusqu'a ne plus rien épiler du tout...
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6502/00 Épilateur
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6502/00 Épilateur