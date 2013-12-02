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Niet meer leverbaar

Satinelle IceEpileerapparaat

HP6495/00

4

| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan

Satinelle Ice Limited Edition

De eerste keramische epilator met een opzetbare koeler en massagesysteem.

Bekijk alle voordelen

De zachtste epilator van Philips

Satinelle Ice Limited Edition

  • Wit

Hoogwaardige ijskoeler met meebewegend hoofd

Hoogwaardige ijskoeler met meebewegend hoofd

De gepatenteerde ijskoeler kalmeert de huid door het onplezierige gevoel bij epileren te verminderen. Het meebewegende hoofd volgt iedere ronding van uw lichaam zodat iedere plek optimaal wordt gekoeld en de pijn wordt verminderd.

Nieuw keramisch epileersysteem

Dankzij het unieke keramische materiaal en de ergonomische vormgeving pakt het epileerhoofd meer haartjes, waardoor u tot wel 20% sneller* epileert. *In vergelijking met de Philips Satin Ice.

Hypoallergene schijven

Het hypoallergene epileerhoofd vermindert de kans op allergische reacties en is extra zacht voor uw huid.

Technische specificaties

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Recensies

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4.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

5
3
2
1

02/12/2013

België

België

handig draadloos epileren en scheren

mijn 1e draadloze lady shave/epileerder en het is veel makkelijker dan met een snoer, opgeladen kun je hem ook meerdere keren gebruiken, dus heel handig voor vakantie, scheelt een kabel het lampje is ook handig, zeker bij het epileren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle Ice HP6495/00 Epileerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle Ice HP6495/00 Epileerapparaat

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