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Niet meer leverbaar

Satinelle IceEpileerapparaat

HP6491/00

4

| (2) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Uniek keramisch epileersysteem van Philips

Dankzij de pijnverlichtende eigenschappen van ijs en het geïntegreerde massagesysteem, zorgt de nieuwe Satinelle Ice voor een significante pijnvermindering tijdens het epileren. De hypoallergene keramische schijf is ook aangenaam voor een gevoelige huid.

Bekijk alle voordelen

IJs en massage voor een aangenamere ontharing

Uniek keramisch epileersysteem van Philips

  • Blauw

Opzetbare ijskoeler

De gepatenteerde ijskoeler kalmeert de huid door het onplezierige gevoel bij epileren te verminderen. Het meebewegende hoofd volgt iedere ronding van uw lichaam zodat iedere plek optimaal wordt gekoeld en de pijn wordt verminderd.

Meebewegend koelhoofd

Volgt de lichaamscontouren voor een maximale pijnvermindering tijdens het epileren en een onmiddellijk koelend en verlichtend effect na het epileren.

Geïntegreerd massagesysteem

Werkt met de huidkoeler zodat het epileren wordt verzacht.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.0

van 5

2

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

5
3
2
1

02/10/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellent product for general hair removal. Not so good for smaller nooks & crannies!

This is an excellent product for removing hair from the legs! And my hair doesn't grow back half as quick as shaving, you have to give it a few goes to get complete coverage. It's too big & the wrong shape for me to use under the arms.

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Deze review is gemaakt voor Satinelle Ice HP6491/00 Epilator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle Ice HP6491/00 Epilator

03/12/2013

España

España

Estupenda para evitar el dolor

Es un producto con el que he notado que el pelo tarda más en crecer y además cuando sale es más debil, lo más importante, con la incorporación del frio, el dolor disminuye bastante.

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Deze review is gemaakt voor Satinelle Ice HP6491/00 Depiladora

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle Ice HP6491/00 Depiladora

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