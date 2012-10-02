Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Meld je nu aan
Krijg eerder toegang tot onze Refurb Friday
Niet meer leverbaar
Uniek keramisch epileersysteem van Philips
Dankzij de pijnverlichtende eigenschappen van ijs en het geïntegreerde massagesysteem, zorgt de nieuwe Satinelle Ice voor een significante pijnvermindering tijdens het epileren. De hypoallergene keramische schijf is ook aangenaam voor een gevoelige huid.
Blauw
De gepatenteerde ijskoeler kalmeert de huid door het onplezierige gevoel bij epileren te verminderen. Het meebewegende hoofd volgt iedere ronding van uw lichaam zodat iedere plek optimaal wordt gekoeld en de pijn wordt verminderd.
Volgt de lichaamscontouren voor een maximale pijnvermindering tijdens het epileren en een onmiddellijk koelend en verlichtend effect na het epileren.
Werkt met de huidkoeler zodat het epileren wordt verzacht.
4.0
van 5
2
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Axel
02/10/2012
United Kingdom
Excellent product for general hair removal. Not so good for smaller nooks & crannies!
This is an excellent product for removing hair from the legs! And my hair doesn't grow back half as quick as shaving, you have to give it a few goes to get complete coverage. It's too big & the wrong shape for me to use under the arms.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle Ice HP6491/00 Epilator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle Ice HP6491/00 Epilator
argunova
03/12/2013
España
Estupenda para evitar el dolor
Es un producto con el que he notado que el pelo tarda más en crecer y además cuando sale es más debil, lo más importante, con la incorporación del frio, el dolor disminuye bastante.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle Ice HP6491/00 Depiladora
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle Ice HP6491/00 Depiladora