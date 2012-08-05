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Niet meer leverbaar
HP6422/00
Moeiteloos epileren
Geniet van langdurige gladheid met Philips Satinelle. Haren vanaf 0,5 mm worden voorzichtig met de wortel verwijderd. Moeiteloos epileren dankzij de ergonomische handgreep en snoer. Afspoelbare kop voor optimale hygiëne.
Voor de benen
2 accessoires
Epilator met snoer
Ergonomisch handvat
De afgeronde vorm past perfect in uw hand zodat u comfortabel haar kunt verwijderen. Bovendien ziet het ontwerp er geweldig uit!
Deze epilator heeft zachte pincetschijven om haren tot 0,5 mm te verwijderen zonder aan de huid te trekken.
Deze epilator heeft een afspoelbaar epileerhoofd. Het hoofd kan worden verwijderd en schoongemaakt onder de kraan voor betere hygiëne.
3.9
van 5
123
Reviews & awards
Esmaree
05/08/2012
Nederland
Dat had ik veeeeeeel eerder moeten doen!
Heel goed! Ik heb nog nooit zo'n apparaat gehad en vandaag gekocht en gebruikt: de harsstrips kunnen de deur uit! Minder pijnlijk dan met een pincet haren er uit trekken, niet noemenswaardig dus (Huid goed strak trekken helpt, net als bij harsen). Het geeft een tintelend gevoel en voor je het weet ben je van de haren af, voor 2 benen hooguit een half uurtje en dat voor de eerste keer. Dit had ik echt veel eerder moeten doen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6401/04 Epileerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6401/04 Epileerapparaat
javico
05/08/2012
Nederland
Dat had ik veeeeeeel eerder moeten doen!
Heel goed! Ik heb nog nooit zo'n apparaat gehad en vandaag gekocht en gebruikt: de harsstrips kunnen de deur uit! Minder pijnlijk dan met een pincet haren er uit trekken, niet noemenswaardig dus (Huid goed strak trekken helpt, net als bij harsen). Het geeft een tintelend gevoel en voor je het weet ben je van de haren af, voor 2 benen hooguit een half uurtje en dat voor de eerste keer. Dit had ik echt veel eerder moeten doen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6401/04 Epileerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6401/04 Epileerapparaat
Thea
25/01/2012
Nederland
Uitstekende aankoop
Een aanrader. Makkelijk in gebruik. Geen overbodige functies. Prima geschikt voor het doel.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6401/04 Epileerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6401/04 Epileerapparaat