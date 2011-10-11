Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
HP6402/00
Voor langdurig gladde benen
Geniet van langdurig gladde benen dankzij deze epilator van Philips. Haren worden vanaf de wortel verwijderd, zodat uw benen tot wel vier weken glad blijven.
Met opzetkap voor hogere efficiëntie
Efficiëntie-opzetkap plaatst de epilator in de optimale positie voor het uiterst efficiënt verwijderen van haar
Deze epilator is uitgerust met een efficiënt epileersysteem waardoor uw huid wekenlang zacht en glad blijft
De afgeronde vorm past perfect in uw hand zodat u comfortabel haar kunt verwijderen. Bovendien ziet het ontwerp er geweldig uit!
3.2
van 5
5
Reviews & awards
lijntje
11/10/2011
Nederland
zeer gemakkelijk te gebruiken
zeer gemakkelijk te gebruiken om pijnloos te ontharen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6402/00 Epileerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6402/00 Epileerapparaat
elena66
24/02/2017
Italia
Geverifieerde koper
Ottimo prodotto
Epilatore piccolo, leggero, maneggevole, potente, comodo da portare in viaggio e di facile pulizia. Ottimo rapporto qualità-prezzo e lo riacquisterei!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6402/00 Epilatore
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6402/00 Epilatore
michela7228
16/05/2016
Italia
acquistando un Satinelle non si sbaglia mai.
Ho sempre acquistato epilatori satinelle philips, trovandomi bene nel' epilazione sia come durata che come numero delle pinzette.Certo,non pensate di non sentire dolore, l'epilazione sia fatta con ceretta o epilatore non potra mai essere indolore.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6402/00 Epilatore
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6402/00 Epilatore