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Niet meer leverbaar

SatinelleEpileerapparaat

HP6402/00

3.2

| (5) Reviews & awards

Voor langdurig gladde benen

Geniet van langdurig gladde benen dankzij deze epilator van Philips. Haren worden vanaf de wortel verwijderd, zodat uw benen tot wel vier weken glad blijven.

Bekijk alle voordelen

Snelle en efficiënte epilator

Voor langdurig gladde benen

  • Met opzetkap voor hogere efficiëntie

Efficiëntie-opzetkap voor het uiterst efficiënt verwijderen van haar

Efficiëntie-opzetkap voor het uiterst efficiënt verwijderen van haar

Efficiëntie-opzetkap plaatst de epilator in de optimale positie voor het uiterst efficiënt verwijderen van haar

Efficiënt epileersysteem verwijdert de haar vanaf de wortel

Efficiënt epileersysteem verwijdert de haar vanaf de wortel

Deze epilator is uitgerust met een efficiënt epileersysteem waardoor uw huid wekenlang zacht en glad blijft

Ergonomische handgreep met profiel voor een comfortabele grip

Ergonomische handgreep met profiel voor een comfortabele grip

De afgeronde vorm past perfect in uw hand zodat u comfortabel haar kunt verwijderen. Bovendien ziet het ontwerp er geweldig uit!

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

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3.2

van 5

5

Reviews & awards

3
2

11/10/2011

Nederland

Nederland

zeer gemakkelijk te gebruiken

zeer gemakkelijk te gebruiken om pijnloos te ontharen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6402/00 Epileerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6402/00 Epileerapparaat

24/02/2017

Italia

Italia

Geverifieerde koper

Ottimo prodotto

Epilatore piccolo, leggero, maneggevole, potente, comodo da portare in viaggio e di facile pulizia. Ottimo rapporto qualità-prezzo e lo riacquisterei!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6402/00 Epilatore

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6402/00 Epilatore

16/05/2016

Italia

Italia

acquistando un Satinelle non si sbaglia mai.

Ho sempre acquistato epilatori satinelle philips, trovandomi bene nel' epilazione sia come durata che come numero delle pinzette.Certo,non pensate di non sentire dolore, l'epilazione sia fatta con ceretta o epilatore non potra mai essere indolore.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6402/00 Epilatore

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle HP6402/00 Epilatore

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