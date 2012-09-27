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Niet meer leverbaar
Alsof u de schoonheidsspecialiste op bezoek hebt
Ongewenst haar rond de hele bikinilijn trimmen, modelleren of verwijderen voor een nauwkeurig en zijdezacht resultaat dankzij deze uiterst precieze trimmer.
Trimmen, modelleren en scheren
Trimmer voor een nauwkeurig en zacht resultaat, trimt haartjes korter dan een millimeter (tot 0,6 mm).
Hygiënische trimkam trimt haar in vijf verschillende lengtes (2 - 10 mm), zodat u uw bikinilijn naar wens kunt modelleren.
4.3
van 5
8
Reviews & awards
88%
beveelt dit product aan
christine1
27/09/2012
België
Geverifieerde koper
HEEL HANDIG
DIT IS ECHT EEN GEMAK OM JE TE ONHAREN/ doet geen pijn meer, echt!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bikini Perfect HP6373/00 Bikinitrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bikini Perfect HP6373/00 Bikinitrimmer
Lena038
02/02/2014
Nederland
Perfect!
Perfect apparaat! Ben erg tevreden, gemakkelijk in gebruikt en een goed resultaat.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bikini Perfect HP6373/00 Bikinitrimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bikini Perfect HP6373/00 Bikinitrimmer
Babs
28/11/2016
Suisse
hervorragendes Produkt
gute Klingen, rupft nicht beim rasieren wie andere
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bikini Perfect HP6373/00 Bikini-Trimmer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Bikini Perfect HP6373/00 Bikini-Trimmer