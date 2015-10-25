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Niet meer leverbaar
HP6366/00
Hard tegen haar, zacht voor uw huid
De Philips Double Contour Sensitive-ladyshave is ontworpen voor de vrouw van nu. Deze innovatieve ladyshave met dubbel scheerblad beschermt uw huid terwijl u deze prachtig glad scheert
5-in-1 Ladyshave
Wet & Dry
Geïntegreerde aloë-verastrip zorgt voor betere hydratatie van de huid, voor een comfortabele, veilige scheerbeurt
Overal scheren met deze snoerloze ladyshave
Droog of nat scheren
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3.0
van 5
50
Reviews & awards
Ladyduwi
25/10/2015
België
Geverifieerde koper
Doet wat moet
Na opladen kun je het lange tijd gebruiken voor bikinilijn vind ik minder geschikt maar gaat wel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Double Contour HP6366/00 Ladyshave Sensitive
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Double Contour HP6366/00 Ladyshave Sensitive
Angel
19/07/2013
België
Geverifieerde koper
Heel handig
Het is een toestel dat zeer handig is, het ligt goed in de hand, is mooi en werkt zeer goed.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Double Contour HP6366/00 Ladyshave Sensitive
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Double Contour HP6366/00 Ladyshave Sensitive
Anoniem10
23/06/2013
Nederland
Prettig in bediening, fijn apparaat
Alles super glad, fijn in gebruik. Opvallend dat hij lang meegaat voordat je hem weer op moet laden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Double Contour HP6366/00 Ladyshave Sensitive
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Double Contour HP6366/00 Ladyshave Sensitive