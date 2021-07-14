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  • Veilig en eenvoudig scheren
  • Veilig en eenvoudig scheren

SatinShave EssentialElektrisch scheerapparaat, nat/droog

HP6341/00

4
| (139) Reviews & awards | 81% beveelt dit product aan
Veilig en eenvoudig scheren
Met dit veelzijdige scheerapparaat scheert u uw hele lichaam snel, eenvoudig en veilig. Het geheim zit hem in het kleine scheerhoofd, dat uw huid beschermt terwijl het razendsnel zijn werk doet. Geniet van een zacht, glad gevoel na elk gebruik!
Bekijk alle voordelen

Veilig en eenvoudig scheren

  • Voor de benen

  • Scheerapparaat met enkel scheerblad

  • Werkt op batterijen

Veilig scheersysteem voor een ultieme huidbescherming

Veilig scheersysteem voor een ultieme huidbescherming

Het zachte, kleine scheerhoofd beschermt uw huid, waardoor deze zacht en glad aanvoelt

Ergonomische handgreep met profiel

Ergonomische handgreep met profiel

Voor comfortabel gebruik

Voor nat en droog gebruik in bad of onder de douche

Voor nat en droog gebruik in bad of onder de douche

Voor zacht en comfortabel gebruik onder de douche of in bad. Met antisliphandvat voor optimaal nat en droog gebruik.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.0

van 5

139

Reviews & awards

81%

beveelt dit product aan

14/07/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

praktisch model

makkelijk opbergen, maakt amper geluid, ligt lekker in de hand, doet zijn werk goed.

Voordelen

klein, handig, stil, effectief

Nadelen

restjes haar verwijderen. summiere gebruiksaanwijzing

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP6341/01 Ladyshave

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP6341/01 Ladyshave

03/09/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Fijn apparaat dat doet wat je ervan verwacht.

Scheert alle zones goed. Is niet te zwaar. Gemakkelijk schoon te maken. Niet te vergeten: De prijs is top.

Voordelen

Zie boven

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SatinShave Essential HP6341/00 Elektrisch scheerapparaat, nat/droog

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SatinShave Essential HP6341/00 Elektrisch scheerapparaat, nat/droog

03/10/2017

Nederland

Nederland

Geweldige en voordelige ladyshave

Heb zeker 10 jaar een hp6319 gehad. Deze heeft het helaas begeven en omdat ik zeer tevreden was heb ik weer een Philips gekocht. De top end ladyshave brl170. Dat was een miskoop. Leek wel een epileer apparaat waarbij de haartjes gewoon bleven zitten. Ik heb deze terug gestuurd ( super service van Philips) en de reviews op internet nog eens goed bestudeerd. Op basis daarvan deze hp6341 gekocht. Deze doet het geweldig deze hp6341 doet het weer, als vanouds, geweldig en ook nog een stuk goedkoper☺

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP6341/01 Ladyshave

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP6341/01 Ladyshave

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