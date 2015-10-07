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Niet meer leverbaar
HP6306/00
Veilig en eenvoudig scheren
Met dit veelzijdige scheerapparaat scheert u uw hele lichaam snel, eenvoudig en veilig. Het geheim is het kleine scheerhoofd waarmee uw huid beschermd wordt terwijl het razendsnel zijn werk doet. Geniet van het zachte, gladde gevoel na elk gebruik!
Voor de benen
Scheerapparaat met enkel scheerblad
Werkt op batterijen
Voor zacht en comfortabel gebruik onder de douche of in bad. Met antisliphandvat voor optimaal nat en droog gebruik.
Overal scheren met deze snoerloze ladyshave.
Hypoallergeen scheerblad voorkomt irritatie en huiduitslag
3.7
van 5
6
Reviews & awards
thany19
07/10/2015
France
ce produit est facile à utiliser et de bonnes performance
c'est un produit de grande qualité et très efficace (surtout quand on est pressée).
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche
aidiyeina
02/01/2014
España
rapida y eficaz
rápida y eficaz para cortar el vello de piernas y axilas, se adapta sin problemas
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinShave Essential HP6306/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinShave Essential HP6306/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
lalydan
18/10/2011
France
tres bon produit
produit peu onereux de tres bonne qualite tres simple d'entretien le point faible il manque une petite house de rangement
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche