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  • Veilig en eenvoudig scheren
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Niet meer leverbaar

SatinShave EssentialElektrisch scheerapparaat, nat/droog

HP6306/00

3.7

| (6) Reviews & awards

Veilig en eenvoudig scheren

Met dit veelzijdige scheerapparaat scheert u uw hele lichaam snel, eenvoudig en veilig. Het geheim is het kleine scheerhoofd waarmee uw huid beschermd wordt terwijl het razendsnel zijn werk doet. Geniet van het zachte, gladde gevoel na elk gebruik!

Bekijk alle voordelen

Veilig en eenvoudig scheren

  • Voor de benen

  • Scheerapparaat met enkel scheerblad

  • Werkt op batterijen

Voor nat en droog gebruik in bad of onder de douche

Voor nat en droog gebruik in bad of onder de douche

Voor zacht en comfortabel gebruik onder de douche of in bad. Met antisliphandvat voor optimaal nat en droog gebruik.

Werkt op batterijen

Werkt op batterijen

Overal scheren met deze snoerloze ladyshave.

Hypoallergeen scheerblad

Hypoallergeen scheerblad

Hypoallergeen scheerblad voorkomt irritatie en huiduitslag

Technische specificaties

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Recensies

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3.7

van 5

6

Reviews & awards

3

07/10/2015

France

France

ce produit est facile à utiliser et de bonnes performance

c'est un produit de grande qualité et très efficace (surtout quand on est pressée).

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche

02/01/2014

España

España

rapida y eficaz

rápida y eficaz para cortar el vello de piernas y axilas, se adapta sin problemas

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SatinShave Essential HP6306/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SatinShave Essential HP6306/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

18/10/2011

France

France

tres bon produit

produit peu onereux de tres bonne qualite tres simple d'entretien le point faible il manque une petite house de rangement

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche

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