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Niet meer leverbaar

SalonDry Pro ACFöhn

HP4992/00

4

| (4) Reviews & awards

De föhns die kappers zelf willen gebruiken

Zoek je net zo'n föhn als in de kapsalon? Als je er elke dag wilt uitzien alsof je net van de kapper komt, is de SalonDry Pro met 2000 W aan droogkracht en een superprofessionele AC-motor dé föhn voor jou.

Bekijk alle voordelen

SalonDry Pro AC

De föhns die kappers zelf willen gebruiken

  • 2000 W

Professioneel, 2000 W, voor een perfect salonresultaat

Professioneel, 2000 W, voor een perfect salonresultaat

Deze professionele föhn van 2000 W produceert een krachtige luchtstroom. Deze combinatie van kracht en snelheid maakt het drogen en stylen van je haar sneller en eenvoudiger.

Professionele AC-motor gaat 50% langer mee

Professionele AC-motor gaat 50% langer mee

Dit type motor is speciaal ontwikkeld voor de professionele markt en biedt diverse voordelen. Het allerbelangrijkste is dat de levensduur van deze motor veel langer is dan die van standaardmotors. Je föhn gaat 50% langer mee. Bovendien is de luchtstroom extra krachtig, voor snel en effectief drogen.

Zes flexibele snelheids- en temperatuurstanden voor volledige controle

Zes flexibele snelheids- en temperatuurstanden voor volledige controle

De vereiste snelheid en temperatuur kunnen eenvoudig worden aangepast om de perfecte stijl te krijgen. Zes verschillende standen geven je volledige controle om nauwkeurig te stylen zoals jij het graag wilt.

Technische specificaties

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Recensies

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4.0

van 5

4

Reviews & awards

4
3
2

16/08/2021

Nederland

Nederland

Na 15 jaar nog steeds als nieuw

Ik heb deze föhn inmiddels meer dan 15 jaar en hij doet het nog net zo goed als de eerste dag dat ik hem kreeg. Ben er onwijs blij mee! Ook de koel stand is erg fijn bij het stylen.

Voordelen

Koelstand en betrouwbaar

Nadelen

Koelstand mag misschien nog ietsje koeler

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SalonDry Pro AC HP4992/00 Föhn

Datum gebruik 2019-08-16

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SalonDry Pro AC HP4992/00 Föhn

Datum gebruik 2019-08-16

07/10/2017

Sverige

Sverige

Bästa köpet

Bra funktioner, lätt och torkar snabbt. Riktigt frisör hårfön.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer

16/05/2015

Österreich

Österreich

Super Performance

ein fön mit power und dies seit vielen jahren! liegt gut in der hand ...

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SalonDry Pro AC HP4992/00 Haartrockner

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SalonDry Pro AC HP4992/00 Haartrockner

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