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  • Foto van productdetail
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Niet meer leverbaar

SalonMultistylistMultistyler

HP4696/10

3.4

| (10) Reviews & awards | 80% beveelt dit product aan

Creatieve stijlen, continue verzorging

Hoeveel manieren zoek je om je haar te stylen? De SalonMultistylist 8 in 1 beschikt over maar liefst acht veelzijdige keramische opzetstukken. Perfect voor alle stijlen die je je maar kunt bedenken... en nog een heleboel andere.

Bekijk alle voordelen

SalonSuper Stylist

Creatieve stijlen, continue verzorging

Keramische platen voor soepel glijden en glanzend haar

Keramische platen voor soepel glijden en glanzend haar

Keramiek is microscopisch glad en van nature duurzaam, wat het een van de beste materialen voor ontkrulplaten maakt. De platen glijden moeiteloos door het haar en geven het een perfecte glans.

Straightener voor supersteil haar

De keramische platen glijden moeiteloos door je haar en geven het een perfecte glans.

Opschuifbare borstel voor meer volume en prachtig golvend haar

Opschuifbare borstel voor meer volume en prachtig golvend haar

Dit hulpstuk kan eenvoudig op de tang worden bevestigd voor meer volume en prachtige golvende kapsels.

Technische specificaties

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Recensies

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3.4

van 5

10

Reviews & awards

80%

beveelt dit product aan

2

04/12/2011

Nederland

Nederland

Prima product

Product voldoet volledige aan de gestelde eisen waarvoor het bestemd is.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SalonMultistylist HP4696/22 Multistyler

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SalonMultistylist HP4696/22 Multistyler

21/06/2014

United Kingdom

United Kingdom

Please put a video

Its nice but I cant use it well please put a video on net About how to use. Thanks

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP4696/37 Multi-Styler

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP4696/37 Multi-Styler

21/06/2014

United Kingdom

United Kingdom

Please put a video

Its nice but I cant use it well please put a video on net About how to use. Thanks

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP4696/37 Multi-Styler

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP4696/37 Multi-Styler

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