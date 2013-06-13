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Niet meer leverbaar

Airstyler

HP4674/00

4.6

| (7) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Elke dag glanzend haar - perfect in model, zonder te pluizen

Iedere dag glad en glanzend haar? De SalonAirstylist Ion 1000 W combineert ionentechnologie, vier opzetstukken en dezelfde kracht als bij je eigen kapper. Reken af met die pluizen!

Bekijk alle voordelen

Salon Airstylist Ion

Elke dag glanzend haar - perfect in model, zonder te pluizen

  • 1000 W

  • Keramiek

  • 4 hulpstukken

1000 W voor professionele resultaten

1000 W voor professionele resultaten

Deze airstyler heeft een verwarmingselement van 1000 W dat een optimale luchtstroom en droogkracht creëert.

Meer verzorging met ionenconditioner voor glanzend, pluisvrij haar

Meer verzorging met ionenconditioner voor glanzend, pluisvrij haar

De ionenconditioner zorgt dat je haar niet statisch wordt tijdens het drogen. De negatieve ionen elimineren statische elektriciteit, verzorgen het haar en sluiten de haarschubben, zodat het haar nog intenser glanst. Het resultaat is prachtig glad, glanzend en pluisvrij haar.

Intrekbare borstelpen voor eenvoudig krullen maken

Intrekbare borstelpen voor eenvoudig krullen maken

Deze gebruiksvriendelijke airstyler is een stijlborstel en krultang in één. Met één druk op de knop stop je de pennen terug in de borstel, zodat je de styler door je haar kunt halen, met een prachtige veerkrachtige krul als resultaat.

Technische specificaties

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Recensies

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4.6

van 5

7

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

2
1

13/06/2013

Nederland

Nederland

zeer goed. prima in gebruik

het product bevalt me prima, zeer goed. ik kan er alle kanten mee op!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP4674/00 Airstyler

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HP4674/00 Airstyler

04/10/2018

Deutschland

Deutschland

Philips airstylist ion

Für mich das beste was es gibt... Habe das neue model probiert und gleich wieder verschenkt...das alte model viel besser.. Benutze es schon seit 7 Jahren hoffe es bleibt noch lange im Sortiment habe mir bereits eines gekauft auf vohrrat...

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Salon Airstylist Ion HP4674 Styler

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Salon Airstylist Ion HP4674 Styler

16/03/2014

Suisse

Suisse

Super Produkt!

Ich benutze das immer. Kann nur weiter empfehlen!!! Habe im Aussland neu model gekauft, aber sie ist nicht so stark!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Salon Airstylist Ion HP4674 Styler

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Salon Airstylist Ion HP4674 Styler

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