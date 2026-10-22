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Niet meer leverbaar

Epileerapparaat

HP2843/00

Satinelle

Het unieke Philips-epileersysteem verwijdert de haartjes vanaf de wortel, waardoor uw huid wekenlang glad en stoppelvrij blijft. De haartjes die terugkomen zijn zacht en dun, dus u kunt ze gemakkelijk weer epileren.

Bekijk alle voordelen

Wekenlang een gladde huid

Satinelle

Uniek Philips-epileersysteem

Het unieke Philips-epileersysteem verwijdert de haar vanaf de wortel, waardoor uw huid wekenlang glad en stoppelvrij blijft. De haren die terugkomen zijn zacht en dun.

Afspoelbaar epileerhoofd

Voor extra hygiëne en eenvoudige reiniging.

Reinigingsborsteltje voor eenvoudig schoonmaken

Reinigingsborsteltje voor eenvoudig schoonmaken voor optimale hygiëne

Technische specificaties

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