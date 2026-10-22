Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Meld je nu aan
Krijg eerder toegang tot onze Refurb Friday
Niet meer leverbaar
HP2843/00
Satinelle
Het unieke Philips-epileersysteem verwijdert de haartjes vanaf de wortel, waardoor uw huid wekenlang glad en stoppelvrij blijft. De haartjes die terugkomen zijn zacht en dun, dus u kunt ze gemakkelijk weer epileren.
Het unieke Philips-epileersysteem verwijdert de haar vanaf de wortel, waardoor uw huid wekenlang glad en stoppelvrij blijft. De haren die terugkomen zijn zacht en dun.
Voor extra hygiëne en eenvoudige reiniging.
Reinigingsborsteltje voor eenvoudig schoonmaken voor optimale hygiëne
Recensies