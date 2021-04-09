Gebruik deze Philips wekker als wekker (uiteraard) maar ook als indommelaar en nachtlamp. Schitterende design, rustig licht, een rode gloed tot felgeel dat écht helpt om langzaam wakker te worden of langzaam in te dommelen. Ook ideaal als sfeermaker in de slaapkamer, wanneer je licht wil maar niet té veel. De intensiteit is trouwens perfect in te stellen. De natuurlijk geluiden zijn aangenaam, maar ik vind de loop "te kort" waardoor het effect vooralsnog niet als natuurlijk overkomt. Dat is eigenlijk het enige minpunt voor mij. De knoppen zijn aan de kleine kant, maar echte problemen heb ik daardoor niet. Wel schuift de lamp nogal gemakkelijk op het stenen blad van mijn nachttafel. Heb hier nog geen seconde spijt van gehad. Mijn vriendin wil er nu ook een... ze houdt er niet over op ;-)