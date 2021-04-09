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Niet meer leverbaar
Natuurlijk wakker worden
Geïnspireerd door de zonsopgang maakt de Philips Wake-up Light gebruik van een combinatie van lichttherapie en geluid om u op een natuurlijke manier te wekken. De kleur van het ochtendlicht verandert van zacht ochtendrood via warm oranje in helder geel licht.
Simulatie van gekleurde zonsopkomst
5 natuurlijke geluiden
FM-radio en leeslamp
Tik om te sluimeren
Geïnspireerd door de zonsopgang wordt het licht geleidelijk sterker. Binnen 30 minuten verandert het van zacht ochtendrood in oranje om uw kamer uiteindelijk met helder geel licht te vullen. Dit proces van veranderend en feller wordend licht stimuleert uw lichaam om op een natuurlijke manier wakker te worden. Terwijl het licht feller wordt, zorgt het door u gekozen natuurlijke geluid er bovendien voor dat u helemaal wakker wordt en klaar bent voor de dag.
Op de ingestelde wektijd zorgt natuurlijk geluid ervoor dat u op een prettige manier helemaal wakker wordt. In anderhalve minuut hoort u het geselecteerde geluid langzaam toenemen tot het geselecteerde niveau. Er zijn vijf natuurlijke geluiden waaruit u kunt kiezen: vogels in het bos, Boeddha, yoga, golven in de oceaan en klanschalen uit Nepal.
Luister naar uw favoriete radioprogramma terwijl u wakker wordt.
Prijzen
4.1
van 5
802
Reviews & awards
86%
beveelt dit product aan
Rieneke
09/04/2021
België
Geverifieerde koper
Geweldig
Na er eentje aan te schaffen voor de kleinzoon, voor onszelf ook één gekocht. Zalig wakker worden, in alle rust op een gemoedelijk tempo. Gebruiken we zelfs, al is het maar voor een kwartiertje, bij het slapen gaan.
Voordelen
Rustig wakker worden, keuze van wekgeluiden, radio werkt ook prima, lichtscherpte gemakkelijk in te stellen
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SmartSleep HF3521/01 Wake-up Light
Datum gebruik 2020-03-09
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SmartSleep HF3521/01 Wake-up Light
Datum gebruik 2020-03-09
PeterVS
29/10/2016
België
Nog geen seconde spijt...
Gebruik deze Philips wekker als wekker (uiteraard) maar ook als indommelaar en nachtlamp. Schitterende design, rustig licht, een rode gloed tot felgeel dat écht helpt om langzaam wakker te worden of langzaam in te dommelen. Ook ideaal als sfeermaker in de slaapkamer, wanneer je licht wil maar niet té veel. De intensiteit is trouwens perfect in te stellen. De natuurlijk geluiden zijn aangenaam, maar ik vind de loop "te kort" waardoor het effect vooralsnog niet als natuurlijk overkomt. Dat is eigenlijk het enige minpunt voor mij. De knoppen zijn aan de kleine kant, maar echte problemen heb ik daardoor niet. Wel schuift de lamp nogal gemakkelijk op het stenen blad van mijn nachttafel. Heb hier nog geen seconde spijt van gehad. Mijn vriendin wil er nu ook een... ze houdt er niet over op ;-)
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HF3520/01 Wake-up Light
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HF3520/01 Wake-up Light
Santo62
11/08/2015
België
Geverifieerde koper
heerlijk wakker worden met deze wekker.
Doordat het licht langzaam steeds sterker word kom je automatisch al in een lichtere slaapfase waardoor je vanzelf al gaat ontwaken voordat de wekker af gaat. Je staat hierdoor fitter op!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HF3510/01 Wake-up Light
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HF3510/01 Wake-up Light