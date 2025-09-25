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  • Geniet elke dag van heet water.
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  • Geniet elke dag van heet water.
  • Geniet elke dag van heet water.
  • Geniet elke dag van heet water.
  • Geniet elke dag van heet water.
  • Geniet elke dag van heet water.
  • Geniet elke dag van heet water.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Geniet elke dag van heet water.
  • Geniet elke dag van heet water.
  • Geniet elke dag van heet water.
  • Geniet elke dag van heet water.
  • Geniet elke dag van heet water.

3000-seriePhilips waterkoker

HD9411/70

4.5
| (197) Reviews & awards | 91% beveelt dit product aan
Geniet elke dag van heet water.
Maak makkelijk warme dranken of je favoriete gerechten met de stijlvolle Philips waterkoker uit de 3000 Series. Eenvoudige bereiding dankzij de capaciteit van 1,7 liter en het verlichte venster. Het verfijnde ontwerp voegt een subtiele, moderne touch toe aan elk huis.
Bekijk alle voordelen

Warme dranken en gerechten, altijd bereid zoals jij het wil.

Geniet elke dag van heet water.

  • Bekijk de complete ontbijtset uit de 3000 Series

  • Verschillende gerechten en warme dranken, gemaakt zoals jij het wil

  • Verfijnd design met een moderne touch

Complete ontbijtset met broodrooster en koffiezetapparaat

Complete ontbijtset met broodrooster en koffiezetapparaat

Bekijk onze complete ontbijtset uit de 3000-serie, met bijpassende broodrooster en filterkoffiezetapparaat. Ontworpen om jouw dag in stijl te beginnen!

Capaciteit van 1,7 liter voor het hele gezin

Capaciteit van 1,7 liter voor het hele gezin

Of je nu thee maakt of het avondeten bereidt, de waterkoker is dankzij de capaciteit van 1,7 liter geschikt voor het hele gezin.

Snel koken en makkelijk schoonmaken dankzij plat verwarmingselement

Snel koken en makkelijk schoonmaken dankzij plat verwarmingselement

Het platte verwarmingselement van roestvrij staal is verborgen voor snel koken en moeiteloos schoonmaken. Houd het water schoon vóór, tijdens en na elk gebruik.

Technische specificaties

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Recensies

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4.5

van 5

197

Reviews & awards

91%

beveelt dit product aan

25/09/2025

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Geweldig

Een goed uitstekend goed werkt waterkoker die snel waterkookt fantastisch.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Waterkoker uit de 3000-serie

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Waterkoker uit de 3000-serie

30/06/2025

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Mooie kleur en uitvoering, werkt goed.

Waterkoker is gemakkelijk in gebruik, er zit een stevig handvat aan. De kleur is geweldig als ook de uitvoering en heeft genoeg inhoud.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Waterkoker uit de 3000-serie

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Waterkoker uit de 3000-serie

28/04/2025

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Ziet er goed uit.

Hij doet waarvoor hij gemaakt is en is niet bepaald lelijk.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Waterkoker uit de 3000-serie

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Waterkoker uit de 3000-serie

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