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Bekijk de complete ontbijtset uit de 3000 Series
Verschillende gerechten en allerlei warme dranken, gemaakt zoals jij het wil
Verfijnd design met een moderne touch
Bekijk onze complete ontbijtset uit de 3000 Series, met bijpassende broodrooster en filterkoffiezetapparaat. Ontworpen om jouw dag in stijl te beginnen!
Of je nu thee maakt of het avondeten bereidt, de waterkoker is dankzij de capaciteit van 1,7 liter geschikt voor het hele gezin.
Het platte verwarmingselement van roestvrij staal is verborgen voor snel koken en moeiteloos schoonmaken. Houd het water schoon vóór, tijdens en na elk gebruik.
4.5
van 5
197
Reviews & awards
91%
beveelt dit product aan
30450
25/09/2025
Nederland
Geverifieerde koper
Geweldig
Een goed uitstekend goed werkt waterkoker die snel waterkookt fantastisch.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Waterkoker uit de 3000-serie
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Waterkoker uit de 3000-serie
Brechje
30/06/2025
Nederland
Geverifieerde koper
Mooie kleur en uitvoering, werkt goed.
Waterkoker is gemakkelijk in gebruik, er zit een stevig handvat aan. De kleur is geweldig als ook de uitvoering en heeft genoeg inhoud.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Waterkoker uit de 3000-serie
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Waterkoker uit de 3000-serie
bettie A
28/04/2025
Nederland
Geverifieerde koper
Ziet er goed uit.
Hij doet waarvoor hij gemaakt is en is niet bepaald lelijk.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Waterkoker uit de 3000-serie
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Waterkoker uit de 3000-serie