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1,7 l
Veerdeksel
Indicatielampje
Een verborgen, roestvrijstalen verwarmingselement zorgt voor snel koken en eenvoudig schoonmaken.
Meervoudig veiligheidssysteem tegen droogkoken, met automatische uitschakelfunctie als het water klaar is.
Stijlvol indicatielampje in de aan-uitknop brandt als de waterkoker ingeschakeld is.
4.5
van 5
197
Reviews & awards
91%
beveelt dit product aan
30450
25/09/2025
Nederland
Geverifieerde koper
Geweldig
Een goed uitstekend goed werkt waterkoker die snel waterkookt fantastisch.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Waterkoker uit de 3000-serie
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Waterkoker uit de 3000-serie
Brechje
30/06/2025
Nederland
Geverifieerde koper
Mooie kleur en uitvoering, werkt goed.
Waterkoker is gemakkelijk in gebruik, er zit een stevig handvat aan. De kleur is geweldig als ook de uitvoering en heeft genoeg inhoud.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Waterkoker uit de 3000-serie
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Waterkoker uit de 3000-serie
bettie A
28/04/2025
Nederland
Geverifieerde koper
Ziet er goed uit.
Hij doet waarvoor hij gemaakt is en is niet bepaald lelijk.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Waterkoker uit de 3000-serie
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Waterkoker uit de 3000-serie