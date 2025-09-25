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  • Geniet snel van warme dranken
  • Geniet snel van warme dranken
  • Geniet snel van warme dranken
  • Geniet snel van warme dranken
  • Geniet snel van warme dranken
  • Geniet snel van warme dranken
  • Geniet snel van warme dranken
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  • Geniet snel van warme dranken
  • Geniet snel van warme dranken
  • Geniet snel van warme dranken
  • Geniet snel van warme dranken
  • Geniet snel van warme dranken
  • Geniet snel van warme dranken

3000-serieWaterkoker

HD9318/00

4.5
| (197) Reviews & awards | 91% beveelt dit product aan
Geniet snel van warme dranken
De nieuwe Philips-waterkoker heeft een capaciteit van 1,7 l, een deksel dat automatisch opengaat en een indicatielampje. Zo maakt u eenvoudig en snel uw favoriete drankje.
Bekijk alle voordelen

Capaciteit van 1,7 l is ideaal, ook voor gezinnen

Geniet snel van warme dranken

  • 1,7 l

  • Veerdeksel

  • Indicatielampje

Plat verwarmingselement voor snel koken

Plat verwarmingselement voor snel koken

Een verborgen, roestvrijstalen verwarmingselement zorgt voor snel koken en eenvoudig schoonmaken.

Meervoudig veiligheidssysteem tegen droogkoken

Meervoudig veiligheidssysteem tegen droogkoken

Meervoudig veiligheidssysteem tegen droogkoken, met automatische uitschakelfunctie als het water klaar is.

Indicatielampje brandt als de koker is ingeschakeld

Indicatielampje brandt als de koker is ingeschakeld

Stijlvol indicatielampje in de aan-uitknop brandt als de waterkoker ingeschakeld is.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.5

van 5

197

Reviews & awards

91%

beveelt dit product aan

25/09/2025

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Geweldig

Een goed uitstekend goed werkt waterkoker die snel waterkookt fantastisch.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Waterkoker uit de 3000-serie

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Waterkoker uit de 3000-serie

30/06/2025

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Mooie kleur en uitvoering, werkt goed.

Waterkoker is gemakkelijk in gebruik, er zit een stevig handvat aan. De kleur is geweldig als ook de uitvoering en heeft genoeg inhoud.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Waterkoker uit de 3000-serie

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Waterkoker uit de 3000-serie

28/04/2025

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Ziet er goed uit.

Hij doet waarvoor hij gemaakt is en is niet bepaald lelijk.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Waterkoker uit de 3000-serie

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Waterkoker uit de 3000-serie

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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