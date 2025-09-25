[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Na het testen van de waterkoker kan ik zeggen dat het een betrouwbaar product is dat goed in mijn dagelijkse routine past! ;-) De snelheid waarmee het water kookt – 1,7 liter in ongeveer 4,5 minuut – is indrukwekkend. Dit is vooral handig als ik meerdere koppen thee tegelijk wil maken. Wat me ook opviel, is het geluidsniveau. Ik heb het gemeten en het ligt rond de 65 decibel. Dat betekent dat het hoorbaar is, maar niet storend (voor mij althans) De waterkoker voelt bovendien veilig aan. De buitenkant wordt wel warm, maar niet heet, en de hendel blijft volledig koud, wat het inschenken prettig en veilig maakt. Het verlichte venster is een handige toevoeging, omdat ik meteen kan zien hoeveel water erin zit. Ook qua onderhoud scoort dit apparaat goed. Het kalkfilter houdt kalkaanslag effectief tegen, waardoor het water schoon en fris smaakt. Het filter is bovendien eenvoudig te verwijderen en schoon te maken, wat ik als een groot voordeel zie. De droogkookbeveiliging is een slimme functie en schakelt het apparaat direct uit als er geen water in zit. Dit maakt deze waterkoker zowel praktisch als veilig in gebruik. Kortom, een goede waterkoker betreft prijs/kwaliteit verhouding