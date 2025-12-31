Bespaar ruimte, kook in elke keukenruimte

Van de keuken tot de tafel, maak van alles met de Philips-inductiekookplaat uit de 3000-serie. Met 8 krachtige verwarmingsniveaus tot 2000 W en 4 handige voorinstellingen voor eenvoudig en betrouwbaar koken in elke keuken.