ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Compact en veelzijdig voor perfecte rijst en meer
  • Compact en veelzijdig voor perfecte rijst en meer
  • Compact en veelzijdig voor perfecte rijst en meer
  • Compact en veelzijdig voor perfecte rijst en meer
  • Compact en veelzijdig voor perfecte rijst en meer
  • Compact en veelzijdig voor perfecte rijst en meer
  • Compact en veelzijdig voor perfecte rijst en meer
  • Compact en veelzijdig voor perfecte rijst en meer
  • Compact en veelzijdig voor perfecte rijst en meer
  • Compact en veelzijdig voor perfecte rijst en meer
  • Compact en veelzijdig voor perfecte rijst en meer
  • Compact en veelzijdig voor perfecte rijst en meer
  • Compact en veelzijdig voor perfecte rijst en meer
  • Compact en veelzijdig voor perfecte rijst en meer
  • Compact en veelzijdig voor perfecte rijst en meer
  • Compact en veelzijdig voor perfecte rijst en meer
  • Compact en veelzijdig voor perfecte rijst en meer
  • Compact en veelzijdig voor perfecte rijst en meer
  • Compact en veelzijdig voor perfecte rijst en meer
  • Compact en veelzijdig voor perfecte rijst en meer

3000-serieMinirijstkoker

HD3093/80

4.4

| (34) Reviews & awards

Compact en veelzijdig voor perfecte rijst en meer

Kook perfecte, luchtige rijst op de makkelijke manier met 8 vooringestelde programma's voor verschillende soorten rijst en meer. De Philips-minirijstkoker uit de 3000-serie heeft precies de juiste grootte voor kleine gezinnen en is makkelijk op te bergen in een keukenkastje.

Bekijk alle voordelen

Ideaal voor 2-3 personen

Compact en veelzijdig voor perfecte rijst en meer

  • Compact (0,85 l ongekookte rijst)

  • 600 W

  • Zwart en zilver

  • 8 vooringestelde programma's

Compact ontwerp voor kleine gezinnen

Compact ontwerp voor kleine gezinnen

Met ruimte voor maximaal 0,85 liter droge rijst heeft de rijstkoker de perfecte inhoud voor kleine gezinnen en is makkelijk op te bergen in een keukenkastje.

8 vooringestelde programma's voor rijst en meer

8 vooringestelde programma's voor rijst en meer

Kook witte rijst, zilvervliesrijst of sushirijst met een druk op de knop. Bereid ook pap, soep en meer.

Anti-kleeflaag voorkomt plakken en krassen

Anti-kleeflaag voorkomt plakken en krassen

De binnenpan met 4 lagen wordt gelijkmatig opgewarmd met een anti-kleeflaag voor een lange levensduur.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.4

van 5

34

Reviews & awards

2
1

19/02/2025

Nederland

Nederland

Super uitvinding

[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] De rijstkoker word geleverd met een rijstlepel, maatbekertje en stoommandje. Dit zijn erg handige tools die gebruikt kunnen worden bij het bereiden van de rijst. Het stoommandje gebruik ik om groente mee te stomen, tijdens het maken van de rijst. Met dit apparaat krijg ik het perfecte resultaat voor mijn rijst. Zo is het apparaat meer dan alleen het maken van rijst. Er zitten 8 kookmenu’s op zo kan je ook soep of cake maken. Het maken van soep was wel interessant. Ik heb dit bij een rijstkoker namelijk nog nooit gedaan. Dat ging verassend goed. Doormiddel van het instellen van de snelkookfunctie heb je een gerecht binnen 30 minuten klaar. Echt ideaal voor iemand die niet veel tijd heeft om in de keuken te staan. Door de anti-kleeflaag is het ook nog makkelijker schoon te maken. Verder is het design erg mooi. De rijstkoker is super fijn op te bergen. Ik raad het zeker aan als je houdt van snel koken.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 3000-serie

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 3000-serie

18/02/2025

Nederland

Nederland

Fijne rijstkoker

[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] De rijstkoker is een echte aanwinst in mijn keuken. Hij kookt rijst snel en perfect elke keer, zonder dat ik er nog omkijken naar heb. Gezien het compacte formaat is er geen zorge betreft capaciteit, ideaal voor zowel kleine als grotere maaltijden, en het apparaat is eenvoudig te gebruiken. Na het koken houdt de rijstkoker de rijst warm, zodat ik me geen zorgen hoef te maken over de temperatuur. Ook de schoonmaak is eenvoudig, zeker gezien het stoom membraam in een stuk uit de deksel gehaald kan worden. Kortom, ik ben erg tevreden en zou deze rijstkoker zeker aanbevelen aan iedereen die van gemak houdt in de keuken!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 3000-serie

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 3000-serie

14/02/2025

Nederland

Nederland

Luchtige rijst zonder omkijken

[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Wij mochten de de Philips Rijstkoker 3000 Serie HD3093/80 een tijdje testen en die heeft ons positief verrast. Vanaf het eerste gebruik merk je hoe eenvoudig en intuïtief het apparaat werkt. Met acht vooringestelde programma’s hoef je nauwelijks na te denken over kooktijden en temperaturen—je kiest simpelweg de juiste stand, en de rijstkoker doet de rest. Wat vooral opvalt, is het gebruiksgemak. De anti-kleeflaag zorgt ervoor dat rijst nooit aan de bodem blijft plakken, en schoonmaken is een fluitje van een cent, mede dankzij het uitneembare binnendeksel. Ik heb verschillende soorten rijst en zelfs quinoa bereid, en telkens was het resultaat perfect: luchtig, goed gaar en zonder kleffe structuur (want daar heb ik een hekel aan!). Het enige waar je even je weg in moet vinden, is de juiste hoeveelheid water. De online handleiding biedt hierin niet veel hulp, dus het komt neer op zelf experimenteren. Gelukkig went dat snel, en het is de moeite waard. Naast rijst heb ik ook andere functies getest. De Fast Cook-modus is ideaal als je snel een maaltijd op tafel wilt zetten—binnen 30 minuten is de rijst klaar. Daarnaast hebben we op de cake-setting een heerlijke mangocake gebakken, wat verrassend goed werkte! Ook congee op de porridge-stand ging prima, al was die in mijn geval wat dikker dan nodig, waarschijnlijk door een verkeerde waterverhouding. Wat deze rijstkoker echt een fijne toevoeging maakt in de keuken, is de warmhoudfunctie. In een huishouden waar niet iedereen op hetzelfde moment eet, is het ideaal dat de rijst lekker warm blijft zonder uit te drogen. Ook de mogelijkheid om de starttijd in te stellen bleek handig; zo kon de rijst precies beginnen met koken terwijl ik nog aan het werk was. Al met al ben ik enthousiast over deze rijstkoker. Hij maakt koken makkelijker, biedt veel mogelijkheden en levert telkens weer een goed resultaat. Een aanrader voor iedereen die regelmatig rijst of andere graansoorten bereidt!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 3000-serie

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 3000-serie

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Bereidingstijd is ongeveer 30 minuten, gebaseerd op tests met 1 kop rijst met korte korrel. Werkelijke bereidingstijden kunnen variëren afhankelijk van factoren, zoals type rijst, hoeveelheid rijst en bereidingsomstandigheden.