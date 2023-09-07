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Nieuw
Maximale vrijheid bij het stylen
Geniet van nauwkeurige en zelfverzekerde trimbeurten dankzij 28 lengte-instellingen en zelfslijpende titanium mesjes. Creëer vloeiende overgangen met de precisiehulpstukken voor overgangen en geniet van professionele controle thuis dankzij deze veelzijdige set kappersaccessoires van Philips.
Zelfslijpende titaniummesjes
28 lengte-instellingen
PowerAdapt-sensor
Trim and Flow
Creëer je eigen stijl met 28 lengte-instellingen, verstelbaar in stappen van 1 mm voor maximale precisie. Drie verstelbare kammen, variërend van 2 mm tot 28 mm, geven je volledige controle voor elke stijl. Door de kam te verwijderen, kun je een nauwkeurig resultaat van 0,5 mm bereiken. Zelfverzekerde, gepersonaliseerde verzorging eenvoudig gemaakt.
Onze zelfslijpende titanium mesjes blijven bij elk gebruik scherp, waardoor je altijd consistente en betrouwbare resultaten krijgt. Met deze tondeuse krijg je een moeiteloze, gladde trimbeurt die je kapsel perfect in model houdt, zonder compromissen.
Met deze set van vier kappersaccessoires heb je alles in huis om zelfverzekerd thuis je haar te trimmen. Met een schaar, een kam, een kapmantel en haarklemmen.
4.1
van 5
911
Reviews & awards
82%
beveelt dit product aan
MC MC MC MC
07/09/2023
België
Geverifieerde koper
Super Tondeuse
De 2de tondeuse op rij van hetzelfde type en merk ! Dat zegt alles ! TOP PRODUCT
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 9000 HC9450/15 Afspoelbare tondeuse
Date of Use 2021-09-07
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 9000 HC9450/15 Afspoelbare tondeuse
Date of Use 2021-09-07
Drosjak
11/05/2023
België
Geverifieerde koper
Het toestel voldoet helemaal aan de verwachtingen
Het toestel werkt perfect Ik zou het zeker aan anderen aanraden
Voordelen
Haarfijn afregelen
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 9000 HC9450/15 Afspoelbare tondeuse
Date of Use 2022-04-11
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 9000 HC9450/15 Afspoelbare tondeuse
Date of Use 2022-04-11
L DC
06/08/2022
België
Geverifieerde koper
Heel goeie tondeuse
Heel tevreden over deze tondeuse. Werkt heel goed. Ik gebruik het enkel voor mijn hoofd (niet voor trimmen). Laadt ook heel snel op.
Voordelen
Zeer degelijk en gebruiksvriendelijk toestel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 9000 HC9450/15 Afspoelbare tondeuse
Date of Use 2021-07-06
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 9000 HC9450/15 Afspoelbare tondeuse
Date of Use 2021-07-06
In vergelijking met een professionele kapper.
Na registratie op Philips.com binnen 90 dagen na aankoop.