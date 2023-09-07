Om de week of veertien dagen doe ik het haar van mijn echtgenoot af met een tondeuse zodat het verzorgd blijft. Ik testte deze tondeuse en het is een uitstekend product. De eerste keer begon ik met een klein hartje omdat ze draadloos was, licht in de hand lag en ik dacht dat ze niet genoeg kracht zou hebben. Ik was immers een professioneel exemplaar gewoon. Maar niets is minder waar ! De tondeuse gaat er heel gemakkelijk door. Het digitaal instellen van de lengte is super, nooit meer zoeken en het is heel precies. De tijd die aangegeven staat nl. 120 min gebruik is zo goed als benaderd. En de oplaadtijd is correct. Na 1 uur opladen is ze vol. En niet te vergeten, heel handig om overal mee te nemen in de mooie etui. Wij zijn een tevreden klant, een aanrader !