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Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Titaniummesjes
400 lengtestanden
120 min. draadloos gebruiken/1 uur opladen
Tot 5 jaar garantie
Krijg met precisie het perfecte kapsel. Kies uit ruim 400 lengtes in stappen van 0,01 mm om uw ideale look exact de lengte te geven die je wilt.
Met onze 3 verstelbare haarkammen kun je heel precies trimmen. Kies uit ruim 400 haarlengtes van 1 mm tot 42 mm of gebruik de trimmer zonder kam voor kort trimmen op 0,5 mm.
Kies voor een perfecte maar beschermende afwerking met zelfslijpende stalen mesjes met titanium coating, voor langdurige prestaties, telkens weer.
Prijzen
4.1
van 5
908
Reviews & awards
83%
beveelt dit product aan
MC MC MC MC
07/09/2023
België
Geverifieerde koper
Super Tondeuse
De 2de tondeuse op rij van hetzelfde type en merk ! Dat zegt alles ! TOP PRODUCT
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 9000 HC9450/15 Afspoelbare tondeuse
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 9000 HC9450/15 Afspoelbare tondeuse
Drosjak
11/05/2023
België
Geverifieerde koper
Het toestel voldoet helemaal aan de verwachtingen
Het toestel werkt perfect Ik zou het zeker aan anderen aanraden
Voordelen
Haarfijn afregelen
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 9000 HC9450/15 Afspoelbare tondeuse
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 9000 HC9450/15 Afspoelbare tondeuse
L DC
06/08/2022
België
Geverifieerde koper
Heel goeie tondeuse
Heel tevreden over deze tondeuse. Werkt heel goed. Ik gebruik het enkel voor mijn hoofd (niet voor trimmen). Laadt ook heel snel op.
Voordelen
Zeer degelijk en gebruiksvriendelijk toestel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 9000 HC9450/15 Afspoelbare tondeuse
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 9000 HC9450/15 Afspoelbare tondeuse
De garantie biedt tot 5 jaar dekking, inclusief een standaard wereldwijde garantie van 2 jaar. Je ontvangt 3 jaar extra garantie wanneer je het apparaat binnen 90 dagen na aankoop registreert.
Uitsluitend voor modellen uit series 5000, 7000 en 9000. Beschikbaar voor de wereldwijde markt, met uitzondering van de VS, Canada en China.