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  • Precieze en veelzijdige styling
  • Precieze en veelzijdige styling
  • Precieze en veelzijdige styling
  • Precieze en veelzijdige styling
  • Precieze en veelzijdige styling
  • Precieze en veelzijdige styling
  • Precieze en veelzijdige styling
  • Precieze en veelzijdige styling
  • Precieze en veelzijdige styling
  • Precieze en veelzijdige styling
  • Precieze en veelzijdige styling
  • Precieze en veelzijdige styling
  • Precieze en veelzijdige styling
  • Precieze en veelzijdige styling
  • Precieze en veelzijdige styling
  • Precieze en veelzijdige styling
  • Precieze en veelzijdige styling
  • Precieze en veelzijdige styling
  • Precieze en veelzijdige styling
  • Precieze en veelzijdige styling
  • Precieze en veelzijdige styling
  • Precieze en veelzijdige styling
  • Precieze en veelzijdige styling
  • Precieze en veelzijdige styling
  • Precieze en veelzijdige styling
  • Precieze en veelzijdige styling
  • Precieze en veelzijdige styling
  • Precieze en veelzijdige styling

Nieuw

Hair ClipperSeries 7000

HC7722/15

4.1

| (911) Reviews & awards | 82% beveelt dit product aan

Precieze en veelzijdige styling

Geniet van veelzijdige en precieze kapsels dankzij 28 verschillende lengte-instellingen en zelfslijpende mesjes die bij elk gebruik scherp blijven. Geniet thuis van consistente en voorspelbare resultaten.

Bekijk alle voordelen

Geniet van krachtige prestaties voor zelfverzekerde kapsels

Precieze en veelzijdige styling

  • Zelfslijpende stalen mesjes

  • 28 lengte-instellingen

  • PowerAdapt-sensor

  • Trim and Flow

Creëer je look met 28 aanpasbare lengtes

Creëer je look met 28 aanpasbare lengtes

Creëer je eigen stijl met 28 lengte-instellingen, verstelbaar in stappen van 1 mm voor maximale precisie. Drie verstelbare kammen, variërend van 2 mm tot 28 mm, geven je volledige controle voor elke stijl. Door de kam te verwijderen, kun je een nauwkeurig resultaat van 0,5 mm bereiken. Zelfverzekerde, gepersonaliseerde verzorging eenvoudig gemaakt.

Maximale precisie en langdurige prestaties

Maximale precisie en langdurige prestaties

Krijg perfecte resultaten met zelfslijpende stalen mesjes van 41 mm, ontworpen voor langdurige prestaties.

Voor een gelijkmatig en eenvoudig resultaat thuis.

Voor een gelijkmatig en eenvoudig resultaat thuis.

Geniet van een perfecte trimbeurt van begin tot eind. De Trim and Flow-kam is ontworpen om het haar in beweging te houden, waardoor verstopping wordt voorkomen en je tondeuse moeiteloos kan bewegen. Dit helpt je om constant de controle te behouden en zonder onderbrekingen je gewenste stijl te realiseren.

Technische specificaties

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Recensies

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4.1

van 5

911

Reviews & awards

82%

beveelt dit product aan

07/09/2023

België

België

Geverifieerde koper

Super Tondeuse

De 2de tondeuse op rij van hetzelfde type en merk ! Dat zegt alles ! TOP PRODUCT

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 9000 HC9450/15 Afspoelbare tondeuse

Date of Use 2021-09-07

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 9000 HC9450/15 Afspoelbare tondeuse

Date of Use 2021-09-07

11/05/2023

België

België

Geverifieerde koper

Het toestel voldoet helemaal aan de verwachtingen

Het toestel werkt perfect Ik zou het zeker aan anderen aanraden

Voordelen

Haarfijn afregelen

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 9000 HC9450/15 Afspoelbare tondeuse

Date of Use 2022-04-11

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 9000 HC9450/15 Afspoelbare tondeuse

Date of Use 2022-04-11

06/08/2022

België

België

Geverifieerde koper

Heel goeie tondeuse

Heel tevreden over deze tondeuse. Werkt heel goed. Ik gebruik het enkel voor mijn hoofd (niet voor trimmen). Laadt ook heel snel op.

Voordelen

Zeer degelijk en gebruiksvriendelijk toestel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 9000 HC9450/15 Afspoelbare tondeuse

Date of Use 2021-07-06

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 9000 HC9450/15 Afspoelbare tondeuse

Date of Use 2021-07-06

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Voorwaarden

  1. Na registratie op Philips.com binnen 90 dagen na aankoop