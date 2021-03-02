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  • Veelzijdig trimmen voor het hele gezin
  • Veelzijdig trimmen voor het hele gezin
  • Veelzijdig trimmen voor het hele gezin
  • Veelzijdig trimmen voor het hele gezin
  • Veelzijdig trimmen voor het hele gezin
  • Veelzijdig trimmen voor het hele gezin
  • Veelzijdig trimmen voor het hele gezin
  • Veelzijdig trimmen voor het hele gezin
  • Veelzijdig trimmen voor het hele gezin
  • Veelzijdig trimmen voor het hele gezin
  • Veelzijdig trimmen voor het hele gezin
  • Veelzijdig trimmen voor het hele gezin
  • Veelzijdig trimmen voor het hele gezin
  • Veelzijdig trimmen voor het hele gezin
  • Veelzijdig trimmen voor het hele gezin
  • Veelzijdig trimmen voor het hele gezin
  • Veelzijdig trimmen voor het hele gezin
  • Veelzijdig trimmen voor het hele gezin
  • Veelzijdig trimmen voor het hele gezin
  • Veelzijdig trimmen voor het hele gezin
  • Veelzijdig trimmen voor het hele gezin
  • Veelzijdig trimmen voor het hele gezin
  • Veelzijdig trimmen voor het hele gezin
  • Veelzijdig trimmen voor het hele gezin

Nieuw

Hair ClipperSeries 5000

HC5733/15

4.1

| (490) Reviews & awards | 85% beveelt dit product aan

Veelzijdig trimmen voor het hele gezin

Bied jezelf of je dierbaren een precieze trimbeurt met de Philips Hairclipper 5000. Scherpe mesjes zorgen voor een glad en gelijkmatig resultaat, terwijl de krachtige draadloze prestaties je in staat stellen om comfortabel en met vertrouwen te trimmen.

Bekijk alle voordelen

Perfecte, gelijkmatige kapsels thuis.

Veelzijdig trimmen voor het hele gezin

  • Zelfslijpende stalen mesjes

  • 16 lengte-instellingen

  • PowerAdapt-sensor

  • Trim and Flow

Creëer je look met 16 aanpasbare lengtes

Creëer je look met 16 aanpasbare lengtes

Met 16 nauwkeurige lengte-instellingen in stappen van 2 mm kun je met deze tondeuse eenvoudig en consistent thuis je haar trimmen. Twee verstelbare kammen, variërend van 3 mm tot 28 mm, samen met een precisiekam van 2 mm, bieden je de flexibiliteit om de gewenste stijl te creëren. En als je een korte kapsel wilt, kun je de kam eenvoudig verwijderen voor een strak resultaat van 0,5 mm.

Maximale precisie en langdurige prestaties

Maximale precisie en langdurige prestaties

Krijg perfecte resultaten met zelfslijpende stalen mesjes van 41 mm, ontworpen voor langdurige prestaties.

Voor een gelijkmatig en eenvoudig resultaat thuis.

Voor een gelijkmatig en eenvoudig resultaat thuis.

Geniet van een perfecte trimbeurt van begin tot eind. De Trim and Flow-kam is ontworpen om het haar in beweging te houden, waardoor verstopping wordt voorkomen en je tondeuse moeiteloos kan bewegen. Dit helpt je om constant de controle te behouden en zonder onderbrekingen je gewenste stijl te realiseren.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Recensies

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4.1

van 5

490

Reviews & awards

85%

beveelt dit product aan

02/03/2021

België

België

Geverifieerde koper

Tevreden

De tondeuse werkt zoals verwacht. Zowel bij het trimmen van de baard als bij het opscheren van het haar. Gemakkelijk de mm in te stellen en duidelijk zichtbaar Het opzetstuk voor de baard en het opzetstuk voor het haar zijn gemakkelijk te wisselen

Voordelen

Gemakkelijk in te stellen. Mm duidelijk zichtbaar. Opzetstukken gemakkelijk te wisselen.

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3510/15 Tondeuse

Date of Use 2020-02-02

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3510/15 Tondeuse

Date of Use 2020-02-02

18/12/2020

België

België

Geverifieerde koper

Super toestel aan scherpe prijs

Ik gebruik deze wekelijks voor mijn baard en hoofdhaar Hij trimt perfect en heel vlot en egaal Hapert niet en geen verwondt niet

Voordelen

vlot en egaal

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3505/15 Tondeuse

Date of Use 2019-11-18

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3505/15 Tondeuse

Date of Use 2019-11-18

12/09/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Fijne en handzame tondeuse

Fijne tondeuse omdat het een lichtgewicht is en heel snel en precies is.

Voordelen

Snel en precies.

Nadelen

Kan niet onder de douche.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3530/15 Tondeuse

Date of Use 2020-08-12

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3530/15 Tondeuse

Date of Use 2020-08-12

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