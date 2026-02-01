Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Trim-n-Flow
28 lengtestanden (0,5–28 mm)
90 min. draadloos gebruik/1 uur opladen
100% afspoelbaar
Tot 5 jaar garantie
Bereik gelijkmatige resultaten voor alle haardiktes. Activeer Turbo Boost om de motorsnelheid te verhogen, zodat u gemakkelijker dik of veel haar kunt trimmen.
De tondeuse van Philips is perfect voor elke kniplengte en wordt geleverd met 2 verstelbare kammen en een extra baardkam van 2 mm. Trim precieze kapsels van 3 mm tot 28 mm met stapjes van 1 mm. Gebruik de stoppelkam van 2 mm voor een kort kapsel of om uw baard te stylen. Of verwijder de kam voor een ultrastrakke knipbeurt van 0,5 mm.
De zelfslijpende stalen mesjes zijn ontworpen om ongelooflijk lang mee te gaan. Zelfs na 5 jaar snijden ze met dezelfde precisie en nauwkeurigheid als op de dag dat ze uit de verpakking kwamen.
4.6
van 5
1313
Reviews & awards
95%
beveelt dit product aan
Lierenaar
01/02/2026
België
Geverifieerde koper
een top haartrimmer
Dit is een geweldige haartrimmer, en heel vlot te hanteren door mezelf, en haarscherpe sneden, geen gedoe , gewoon top
Voordelen
gewoon handig te hanteren, draadloos, oplaadbaar, en superscherpe snede
Nadelen
nihil
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 HC7650/15 Afspoelbare tondeuse
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 HC7650/15 Afspoelbare tondeuse
Guitar George
23/10/2025
België
Geverifieerde koper
Top product
Ik heb het toestel nog maar een kleine maand in gebruik en heb nog geen negatieve dingen kunnen ontdekken. Het toestel doet wat het moet doen en met de talrijke accessoires die meegeleverd worden is het gewoon een uitstekend apparaat.
Voordelen
Alles
Nadelen
Niets
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 HC7650/15 Afspoelbare tondeuse
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 HC7650/15 Afspoelbare tondeuse
Franc1
01/08/2024
België
Geverifieerde koper
Series 5000 Hair Clipper
Uitstekend toestel. Is oplaadbaar en kan met snoer gebruikt worden. Werkt fluisterzacht. Is mooi en handig vormgegeven. Wordt geleverd met 3 verschillende kammen
Voordelen
Zeer handig in gebruik, fluisterzacht, 3 kammen voor verschillende haarlengtes, kan met (ingebouwde) batterij en/of met netsnoer gebruikt worden, is zeer handig schoon te maken.
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 5000 HC5630/13 Afspoelbare tondeuse
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 5000 HC5630/13 Afspoelbare tondeuse
De garantie biedt tot 5 jaar dekking, inclusief een standaard wereldwijde garantie van 2 jaar. Je ontvangt 3 jaar extra garantie wanneer je het apparaat binnen 90 dagen na aankoop registreert.
Uitsluitend voor modellen uit series 5000, 7000 en 9000. Beschikbaar voor de wereldwijde markt, met uitzondering van de VS, Canada en China.