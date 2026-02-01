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  • Een snelle, gelijkmatige en precieze trimbeurt.
  • Een snelle, gelijkmatige en precieze trimbeurt.
  • Een snelle, gelijkmatige en precieze trimbeurt.
  • Een snelle, gelijkmatige en precieze trimbeurt.
  • Een snelle, gelijkmatige en precieze trimbeurt.
  • Een snelle, gelijkmatige en precieze trimbeurt.
  • Een snelle, gelijkmatige en precieze trimbeurt.
  • Een snelle, gelijkmatige en precieze trimbeurt.
  • Een snelle, gelijkmatige en precieze trimbeurt.
  • Een snelle, gelijkmatige en precieze trimbeurt.
  • Een snelle, gelijkmatige en precieze trimbeurt.
  • Een snelle, gelijkmatige en precieze trimbeurt.
  • Een snelle, gelijkmatige en precieze trimbeurt.
  • Een snelle, gelijkmatige en precieze trimbeurt.
  • Een snelle, gelijkmatige en precieze trimbeurt.
  • Een snelle, gelijkmatige en precieze trimbeurt.
  • Een snelle, gelijkmatige en precieze trimbeurt.
  • Een snelle, gelijkmatige en precieze trimbeurt.
  • Een snelle, gelijkmatige en precieze trimbeurt.
  • Een snelle, gelijkmatige en precieze trimbeurt.
  • Een snelle, gelijkmatige en precieze trimbeurt.
  • Een snelle, gelijkmatige en precieze trimbeurt.
  • Een snelle, gelijkmatige en precieze trimbeurt.
  • Een snelle, gelijkmatige en precieze trimbeurt.

Hairclipper series 5000Afspoelbare tondeuse

HC5630/15

4.6
| (1313) Reviews & awards | 95% beveelt dit product aan
Een snelle, gelijkmatige en precieze trimbeurt.
Met de Hair Clipper 5000 van Philips trimt u uw haar snel, gelijkmatig en precies. Met de 28 lengte-instellingen, Trim-n-Flow-technologie en het dubbele messensysteem van het apparaat krijgt u snel een strak en gelijkmatig resultaat.
Bekijk alle voordelen

Extra precisie voor een veelzijdig kapsel.

Een snelle, gelijkmatige en precieze trimbeurt.

  • Trim-n-Flow

  • 28 lengtestanden (0,5–28 mm)

  • 90 min. draadloos gebruik/1 uur opladen

  • 100% afspoelbaar

  • Tot 5 jaar garantie

De Turbomodus zorgt voor extra vermogen en verzekert u van een gelijkmatig kapsel

De Turbomodus zorgt voor extra vermogen en verzekert u van een gelijkmatig kapsel

Bereik gelijkmatige resultaten voor alle haardiktes. Activeer Turbo Boost om de motorsnelheid te verhogen, zodat u gemakkelijker dik of veel haar kunt trimmen.

28 lengte-instellingen met precisiewijzer

28 lengte-instellingen met precisiewijzer

De tondeuse van Philips is perfect voor elke kniplengte en wordt geleverd met 2 verstelbare kammen en een extra baardkam van 2 mm. Trim precieze kapsels van 3 mm tot 28 mm met stapjes van 1 mm. Gebruik de stoppelkam van 2 mm voor een kort kapsel of om uw baard te stylen. Of verwijder de kam voor een ultrastrakke knipbeurt van 0,5 mm.

Blijft net zo scherp als op dag 1 zonder te oliën

Blijft net zo scherp als op dag 1 zonder te oliën

De zelfslijpende stalen mesjes zijn ontworpen om ongelooflijk lang mee te gaan. Zelfs na 5 jaar snijden ze met dezelfde precisie en nauwkeurigheid als op de dag dat ze uit de verpakking kwamen.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.6

van 5

1313

Reviews & awards

95%

beveelt dit product aan

01/02/2026

België

België

Geverifieerde koper

een top haartrimmer

Dit is een geweldige haartrimmer, en heel vlot te hanteren door mezelf, en haarscherpe sneden, geen gedoe , gewoon top

Voordelen

gewoon handig te hanteren, draadloos, oplaadbaar, en superscherpe snede

Nadelen

nihil

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 HC7650/15 Afspoelbare tondeuse

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 HC7650/15 Afspoelbare tondeuse

23/10/2025

België

België

Geverifieerde koper

Top product

Ik heb het toestel nog maar een kleine maand in gebruik en heb nog geen negatieve dingen kunnen ontdekken. Het toestel doet wat het moet doen en met de talrijke accessoires die meegeleverd worden is het gewoon een uitstekend apparaat.

Voordelen

Alles

Nadelen

Niets

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 HC7650/15 Afspoelbare tondeuse

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 7000 HC7650/15 Afspoelbare tondeuse

01/08/2024

België

België

Geverifieerde koper

Series 5000 Hair Clipper

Uitstekend toestel. Is oplaadbaar en kan met snoer gebruikt worden. Werkt fluisterzacht. Is mooi en handig vormgegeven. Wordt geleverd met 3 verschillende kammen

Voordelen

Zeer handig in gebruik, fluisterzacht, 3 kammen voor verschillende haarlengtes, kan met (ingebouwde) batterij en/of met netsnoer gebruikt worden, is zeer handig schoon te maken.

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 5000 HC5630/13 Afspoelbare tondeuse

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 5000 HC5630/13 Afspoelbare tondeuse

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. De garantie biedt tot 5 jaar dekking, inclusief een standaard wereldwijde garantie van 2 jaar. Je ontvangt 3 jaar extra garantie wanneer je het apparaat binnen 90 dagen na aankoop registreert.

  2. Uitsluitend voor modellen uit series 5000, 7000 en 9000. Beschikbaar voor de wereldwijde markt, met uitzondering van de VS, Canada en China.