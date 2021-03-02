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Nieuw
Betrouwbaar en krachtig trimmen
Bied jezelf of je dierbaren een perfect, gelijkmatig en precies kapsel met de Philips Hair Clipper 3000, voorzien van zelfslijpende mesjes die lang scherp blijven. Ontdek de krachtige prestaties van een apparaat met snoer.
Zelfslijpende mesjes
6 lengte-instellingen
Trim and Flow
Gebruik met snoer
Met zes lengte-instellingen in stappen van 3 mm heb je met deze tondeuse de volledige controle over je kapsel. Met de verstelbare kam kun je een lengte van 3 tot 15 mm trimmen. Als je de kam verwijdert, kun je een nauwkeurig resultaat van 0,5 mm bereiken. Betrouwbaar en eenvoudig trimmen.
Onze zelfslijpende mesjes van 41 mm blijven lang scherp en snijden soepel door het haar, waardoor je elke keer een gelijkmatig en perfect kapsel krijgt.
Geniet van een perfecte trimbeurt van begin tot eind. De Trim and Flow-kam is ontworpen om het haar in beweging te houden, waardoor verstopping wordt voorkomen en je tondeuse moeiteloos kan bewegen. Dit helpt je om constant de controle te behouden en zonder onderbrekingen je gewenste stijl te realiseren.
4.1
van 5
490
Reviews & awards
85%
beveelt dit product aan
Heyn
02/03/2021
België
Geverifieerde koper
Tevreden
De tondeuse werkt zoals verwacht. Zowel bij het trimmen van de baard als bij het opscheren van het haar. Gemakkelijk de mm in te stellen en duidelijk zichtbaar Het opzetstuk voor de baard en het opzetstuk voor het haar zijn gemakkelijk te wisselen
Voordelen
Gemakkelijk in te stellen. Mm duidelijk zichtbaar. Opzetstukken gemakkelijk te wisselen.
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3510/15 Tondeuse
Date of Use 2020-02-02
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3510/15 Tondeuse
Date of Use 2020-02-02
8@rt
18/12/2020
België
Geverifieerde koper
Super toestel aan scherpe prijs
Ik gebruik deze wekelijks voor mijn baard en hoofdhaar Hij trimt perfect en heel vlot en egaal Hapert niet en geen verwondt niet
Voordelen
vlot en egaal
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3505/15 Tondeuse
Date of Use 2019-11-18
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3505/15 Tondeuse
Date of Use 2019-11-18
Teijema
12/09/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Fijne en handzame tondeuse
Fijne tondeuse omdat het een lichtgewicht is en heel snel en precies is.
Voordelen
Snel en precies.
Nadelen
Kan niet onder de douche.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3530/15 Tondeuse
Date of Use 2020-08-12
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3530/15 Tondeuse
Date of Use 2020-08-12
Na registratie op Philips.com binnen 90 dagen na aankoop.