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Zelfslijpende roestvrijstalen mesjes
13 lengtestanden
Gebruik met snoer
1,8 m lang netsnoer voor constante stroomvoorziening.
Eenvoudig en precies je haar op de juiste lengte brengen. Kies uit 12 instellingen tussen 1 mm en 23 mm in stappen van 2 mm. Verwijder voor een korter resultaat simpelweg de trimkam en trim heel precies op 0,5 mm.
Er goed uitzien was nog nooit zo makkelijk. Onze tondeuses hebben zelfslijpende mesjes die ontzettend lang meegaan, zodat je vanaf dag één tot meer dan vijf jaar later met de grootste precisie kunt blijven trimmen.
4.1
van 5
490
Reviews & awards
85%
beveelt dit product aan
Heyn
02/03/2021
België
Geverifieerde koper
Tevreden
De tondeuse werkt zoals verwacht. Zowel bij het trimmen van de baard als bij het opscheren van het haar. Gemakkelijk de mm in te stellen en duidelijk zichtbaar Het opzetstuk voor de baard en het opzetstuk voor het haar zijn gemakkelijk te wisselen
Voordelen
Gemakkelijk in te stellen. Mm duidelijk zichtbaar. Opzetstukken gemakkelijk te wisselen.
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3510/15 Tondeuse
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3510/15 Tondeuse
8@rt
18/12/2020
België
Geverifieerde koper
Super toestel aan scherpe prijs
Ik gebruik deze wekelijks voor mijn baard en hoofdhaar Hij trimt perfect en heel vlot en egaal Hapert niet en geen verwondt niet
Voordelen
vlot en egaal
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3505/15 Tondeuse
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3505/15 Tondeuse
Teijema
12/09/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Fijne en handzame tondeuse
Fijne tondeuse omdat het een lichtgewicht is en heel snel en precies is.
Voordelen
Snel en precies.
Nadelen
Kan niet onder de douche.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3530/15 Tondeuse
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Hairclipper series 3000 HC3530/15 Tondeuse