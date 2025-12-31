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Niet meer leverbaar
GC9222/02
5,5 bar
Stoomstoot van 300 g
Afneembaar waterreservoir van 1,5 liter
Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken. Er wordt continu krachtige stoom gegenereerd die diep in de kleding doordringt. Strijken ging nog nooit zo snel en gemakkelijk. De stoomkracht kan naar wens worden ingesteld.
Stoom is klaar voor gebruik in 2 minuten en kan op ieder moment tijdens het strijken worden bijgevuld.
Het waterreservoir kan worden verwijderd om eenvoudig te worden gevuld onder de kraan. De grote vulopening maakt het vullen eenvoudig. Dankzij het waterreservoir van 1,5 liter kunt u tot wel 2 uur strijken zonder bij te vullen.
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