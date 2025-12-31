Ultrasnel strijken

Geschikt voor alle strijkbare stoffen, van zijde, linnen en katoen tot kasjmier... U kunt alle stoffen achter elkaar door strijken zonder iets te moeten instellen. Het Philips PerfectCare-strijkijzer biedt snel resultaat bij alle stoffen, zonder schroeiplekken of glimmende plekken. Strijken was nog nooit zo gemakkelijk.