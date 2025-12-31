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Niet meer leverbaar
GC8731/20
Pompdruk max. 6,5 bar
Stoomstoot tot 390 g
SoftGrip
Afneembaar waterreservoir, 1,8 l
Het waterreservoir kan worden verwijderd om eenvoudig te worden gevuld onder de kraan. De grote vulopening maakt het vullen eenvoudig. Dankzij het waterreservoir van 1,8 liter kunt u tot wel 2 uur strijken zonder bij te vullen.
Water wordt door een hogedrukpomp van het waterreservoir naar het strijkijzer gepompt. De stoomkamer wordt op zeer hoge snelheid gevuld met grote hoeveelheden water. Dit zorgt voor een zeer krachtige en constante toevoer van stoom uit de zoolplaat, zonder condensvorming;
Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken. De unieke technologie in een Philips-strijkijzer met stoomgenerator genereert krachtige stoom waardoor u eenvoudiger, beter en sneller kunt strijken.
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tot 40% energiebesparing, gebaseerd op IEC 603311, eco-modus in vergelijking met de turbo-modus