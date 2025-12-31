Afneembaar waterreservoir van 1,8 liter, max. twee uur strijken

Het waterreservoir kan worden verwijderd om eenvoudig te worden gevuld onder de kraan. De grote vulopening maakt het vullen eenvoudig. Dankzij het waterreservoir van 1,8 liter kunt u tot wel 2 uur strijken zonder bij te vullen.