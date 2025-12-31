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Alle series

  • Krachtige continue stoom voor ultrasnel strijken
  • Krachtige continue stoom voor ultrasnel strijken
  • Krachtige continue stoom voor ultrasnel strijken
  • Krachtige continue stoom voor ultrasnel strijken
  • Krachtige continue stoom voor ultrasnel strijken
  • Krachtige continue stoom voor ultrasnel strijken
  • Krachtige continue stoom voor ultrasnel strijken
  • Krachtige continue stoom voor ultrasnel strijken
  • Krachtige continue stoom voor ultrasnel strijken
  • Krachtige continue stoom voor ultrasnel strijken
  • Krachtige continue stoom voor ultrasnel strijken
  • Krachtige continue stoom voor ultrasnel strijken
  • Krachtige continue stoom voor ultrasnel strijken
  • Krachtige continue stoom voor ultrasnel strijken
  • Krachtige continue stoom voor ultrasnel strijken
  • Krachtige continue stoom voor ultrasnel strijken
  • Krachtige continue stoom voor ultrasnel strijken
  • Krachtige continue stoom voor ultrasnel strijken

Niet meer leverbaar

PerfectCare PerformerStrijkijzer met stoomgenerator

GC8731/20

1 Prijs

Krachtige continue stoom voor ultrasnel strijken
De Philips PerfectCare Performer stoomgenerator zorgt voor een eenvoudige, krachtige strijkervaring zonder schroeiplekken. De krachtige continue stoom dringt tot diep in de stof door waardoor kreuken snel verdwijnen.
Bekijk alle voordelen

Stille technologie en afneembaar waterreservoir van 1,8 liter

Krachtige continue stoom voor ultrasnel strijken

  • Pompdruk max. 6,5 bar

  • Stoomstoot tot 390 g

  • SoftGrip

  • Afneembaar waterreservoir, 1,8 l

Afneembaar waterreservoir van 1,8 liter, max. twee uur strijken

Afneembaar waterreservoir van 1,8 liter, max. twee uur strijken

Het waterreservoir kan worden verwijderd om eenvoudig te worden gevuld onder de kraan. De grote vulopening maakt het vullen eenvoudig. Dankzij het waterreservoir van 1,8 liter kunt u tot wel 2 uur strijken zonder bij te vullen.

ProVelocity-stoomgenerator: continue stoomproductie

Water wordt door een hogedrukpomp van het waterreservoir naar het strijkijzer gepompt. De stoomkamer wordt op zeer hoge snelheid gevuld met grote hoeveelheden water. Dit zorgt voor een zeer krachtige en constante toevoer van stoom uit de zoolplaat, zonder condensvorming;

Continue stoom tot 120 g/min

Continue stoom tot 120 g/min

Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken. De unieke technologie in een Philips-strijkijzer met stoomgenerator genereert krachtige stoom waardoor u eenvoudiger, beter en sneller kunt strijken.

Technische specificaties

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Prijzen

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Voorwaarden

  1. tot 40% energiebesparing, gebaseerd op IEC 603311, eco-modus in vergelijking met de turbo-modus