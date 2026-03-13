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PerfectCare Compact Plus Strijkijzer met stoomgenerator
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
GC7933/30
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UKCA Declaration Dexter - English (US)
Common IIL _[06706]_for PSG without boiler (PRO velocity)_WEU
Alles (4)
Wat voor water kan ik gebruiken voor mijn Philips-stoomstrijkijzer of -stomer?
Hoe moet ik mijn Philips-stoomgenerator ontkalken?
De zoolplaat van mijn Philips-strijkijzer met stoomgenerator schoonmaken
Hoe maak ik het waterreservoir van mijn Philips-stoomgenerator schoon?
PerfectCare Compact PlusAfneembaar waterreservoir voor uw strijkijzer
PerfectCare Compact PlusCalc-Clean-houder voor uw strijkijzer
500-serieOntpiller
Mijn Philips-stoomgenerator produceert geen stoom
Mijn Philips-stoomstrijkijzer lekt vanuit de zoolplaat
Mijn strijkplank is nat en ik zie water op de vloer
Het blauwe lampje op de Philips-stoomgenerator knippert
Mijn Philips-stoomgenerator ging uit/werkte niet meer
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