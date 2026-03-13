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PerfectCare Compact Plus Strijkijzer met stoomgenerator

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

PerfectCare Compact PlusStrijkijzer met stoomgenerator

GC7933/30

PerfectCare Compact Plus Strijkijzer met stoomgenerator

Niet meer leverbaar

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Handleidingen en documentatie

UKCA Declaration Dexter - English (US)

  • PDF bestand, 470.9 kB
  • 13 March 2026

Common IIL _[06706]_for PSG without boiler (PRO velocity)_WEU

  • PDF bestand, 420.6 kB
  • 13 March 2026

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