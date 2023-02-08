30 minuten eerder klaar met strijken

Snel en gemakkelijk, en u hoeft zich geen zorgen te maken over schroeiplekken. U bent sneller klaar met twee keer zoveel stoom als een stoomstrijkijzer. U hoeft geen instellingen te wijzigen en u krijgt sneller resultaat en verwijdert kreuken makkelijker. Uw wasmand is in een handomdraai leeg.