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Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Pompdruk max. 6,5 bar
Stoomstoot tot 450 g
Afneembaar waterreservoir van 1,5 liter
Draagvergrendeling
Zelfs als u moet multitasken of afgeleid raakt, hebt u nooit schroeiplekken op uw kleding. Dankzij onze OptimalTemp-technologie garanderen we dat dit strijkijzer met stoomgenerator nooit schroeiplekken achterlaat op strijkbare stof. U kunt het strijkijzer zelfs gewoon op uw kleding of strijkplank laten staan. Geen schroeiplekken, geen glans. Gegarandeerd.
Wanneer u lastige kreuken moet verwijderen vertrouwt u op onze continue stoom om het zware werk voor u te doen. Zie hoe de kreuken verdwijnen wanneer u een extra stoomstoot gebruikt waar het nodig is. Hij is ook perfect als u hangende gordijnen wilt stomen of hangende kleding wilt opfrissen.
Dankzij het compacte formaat is hij licht en eenvoudig te hanteren als u uw kleding strijkt. Hij past zelfs helemaal op uw strijkplank. Maar denk niet dat een kleiner formaat ook betekent dat hij minder krachtig is. Dankzij onze exclusieve ProVelocity-technologie hebben we krachtige stoomgeneratoren die licht en compacter zijn dan ooit.
Prijzen
4.8
van 5
58
Reviews & awards
98%
beveelt dit product aan
Jota58
08/02/2023
Portugal
Geverifieerde koper
Equipamento oferece excelentes qualidades
Muito funcional, óptimas condições muito bom. Recomendo
Voordelen
Fácil utilização e óptimo funcionamento
Nadelen
Não observei
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Ferro com gerador de vapor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Ferro com gerador de vapor
vagelis
08/12/2021
Ελλάδα
Geverifieerde koper
Πολύ καλό προϊόν
Πολύ γρήγορο και μεγαλο δοχειο νερου. Μόνο που χαλάει πολύ νερό.
Voordelen
Πολύ γρήγορο
Nadelen
Χαλάει πολύ νερό
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Σύστημα σιδερώματος
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Σύστημα σιδερώματος
elsamois
07/12/2021
Ελλάδα
Όλα πλέον είναι πιό γρήγορα!!
Ελαφρύ στο χέρι, γρήγορο και καλό σιδέρωμα, γρήγορο ζέσταμα, πολύ δυνατός ατμός.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Σύστημα σιδερώματος
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Σύστημα σιδερώματος
Op basis van 2 uur strijken
Tot 40% energiebesparing, gebaseerd op IEC 603311, vergeleken met GC6734.