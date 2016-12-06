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Niet meer leverbaar
GC7703/20
Snel en handig strijken
Een groot, afneembaar waterreservoir voor eenvoudig bijvullen, een krachtige stoomstoot en de keramische SteamGlide-zoolplaat helpen u de strijktijd aanzienlijk te verkorten. De draagvergrendeling en Smart CalcClean bieden optimaal gemak.
Pompdruk max. 5 bar
Stoomstoot van 200 g
Draagvergrendeling
Afneembaar waterreservoir van 2,2 l
Een groot, afneembaar waterreservoir voor eenvoudig bijvullen, een krachtige stoomstoot en de keramische SteamGlide-zoolplaat helpen u de strijktijd aanzienlijk te verkorten. De draagvergrendeling en Smart CalcClean bieden optimaal gemak.
Het strijkijzer met stoomgenerator wordt geleverd met een draagvergrendeling. U kunt het strijkijzer veilig op het basisstation vergrendelen, waardoor het risico dat mensen de hete zoolplaat aanraken wordt verminderd. U kunt de stoomgenerator ook gemakkelijk dragen.
Het strijkijzer met stoomgenerator is ontworpen voor gebruik met kraanwater. Wanneer tijdens het strijken het water opraakt, vult u het eenvoudig bij zonder te wachten of uw apparaat uit te schakelen.
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Prijzen
3.9
van 5
164
Reviews & awards
Stefanverschelde
06/12/2016
België
Aanrader
Het strijkijzer is een van mijn beste aankopen het laatste jaar. Het is een supersnel toestel dat bovendien nog eens licht is ook
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FastCare GC7715/80 Strijkijzer met stoomgenerator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FastCare GC7715/80 Strijkijzer met stoomgenerator
Alina77
01/12/2016
België
Uitstekende stroomstrijkijzer
Licht qua gewicht, snel op temperatuur, gemakkelijk in gebruik, geen pijn in de hand bij gebruik, reservoir is gemakkelijk bij te vullen zelf als toestel warm is. Heeft ook een goede stoomfunctie. Ben heel content van dit toestel en ik had niks anders verwacht van Philips, dan producten van hoge kwaliteit.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FastCare GC7715/80 Strijkijzer met stoomgenerator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FastCare GC7715/80 Strijkijzer met stoomgenerator
woutie76
01/12/2016
België
formule 1 strijkijzer
Handig en licht strijkijzer met een groot en gemakkelijk te vullen waterreservoir, dat gemakkelijk glijdt en daardoor ook veel sneller strijkt. is ook erg stil in gebruik en het val automatisch stil na enig tijd niet te gebruiken
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FastCare GC7715/80 Strijkijzer met stoomgenerator
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FastCare GC7715/80 Strijkijzer met stoomgenerator