ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Standard Product Photo Philips FastCare Steam generator iron GC7703/20
  • Main in-use photograph Philips FastCare Steam generator iron GC7703/20
  • Product Detail Photograph Philips FastCare Steam generator iron GC7703/20
  • Standard Product Photo Philips FastCare Steam generator iron GC7703/20
  • Main in-use photograph Philips FastCare Steam generator iron GC7703/20
  • Product Detail Photograph Philips FastCare Steam generator iron GC7703/20

Niet meer leverbaar

FastCareStrijkijzer met stoomgenerator

GC7703/20

3.9

| (164) Reviews & awards

1 Prijs

Snel en handig strijken

Een groot, afneembaar waterreservoir voor eenvoudig bijvullen, een krachtige stoomstoot en de keramische SteamGlide-zoolplaat helpen u de strijktijd aanzienlijk te verkorten. De draagvergrendeling en Smart CalcClean bieden optimaal gemak.

Bekijk alle voordelen

Met afneembaar waterreservoir

Snel en handig strijken

  • Pompdruk max. 5 bar

  • Stoomstoot van 200 g

  • Draagvergrendeling

  • Afneembaar waterreservoir van 2,2 l

Extra groot afneembaar waterreservoir van 2,2 l, ideaal voor gezinnen

Extra groot afneembaar waterreservoir van 2,2 l, ideaal voor gezinnen

Een groot, afneembaar waterreservoir voor eenvoudig bijvullen, een krachtige stoomstoot en de keramische SteamGlide-zoolplaat helpen u de strijktijd aanzienlijk te verkorten. De draagvergrendeling en Smart CalcClean bieden optimaal gemak.

Draagvergrendeling voor eenvoudig en veilig vervoer

Draagvergrendeling voor eenvoudig en veilig vervoer

Het strijkijzer met stoomgenerator wordt geleverd met een draagvergrendeling. U kunt het strijkijzer veilig op het basisstation vergrendelen, waardoor het risico dat mensen de hete zoolplaat aanraken wordt verminderd. U kunt de stoomgenerator ook gemakkelijk dragen.

Op elk willekeurig moment aanvullen met kraanwater

Op elk willekeurig moment aanvullen met kraanwater

Het strijkijzer met stoomgenerator is ontworpen voor gebruik met kraanwater. Wanneer tijdens het strijken het water opraakt, vult u het eenvoudig bij zonder te wachten of uw apparaat uit te schakelen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Afbeelding van VRS_PBTAWARD66

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

3.9

van 5

164

Reviews & awards

06/12/2016

België

België

Aanrader

Het strijkijzer is een van mijn beste aankopen het laatste jaar. Het is een supersnel toestel dat bovendien nog eens licht is ook

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FastCare GC7715/80 Strijkijzer met stoomgenerator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FastCare GC7715/80 Strijkijzer met stoomgenerator

01/12/2016

België

België

Uitstekende stroomstrijkijzer

Licht qua gewicht, snel op temperatuur, gemakkelijk in gebruik, geen pijn in de hand bij gebruik, reservoir is gemakkelijk bij te vullen zelf als toestel warm is. Heeft ook een goede stoomfunctie. Ben heel content van dit toestel en ik had niks anders verwacht van Philips, dan producten van hoge kwaliteit.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FastCare GC7715/80 Strijkijzer met stoomgenerator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FastCare GC7715/80 Strijkijzer met stoomgenerator

01/12/2016

België

België

formule 1 strijkijzer

Handig en licht strijkijzer met een groot en gemakkelijk te vullen waterreservoir, dat gemakkelijk glijdt en daardoor ook veel sneller strijkt. is ook erg stil in gebruik en het val automatisch stil na enig tijd niet te gebruiken

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FastCare GC7715/80 Strijkijzer met stoomgenerator

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FastCare GC7715/80 Strijkijzer met stoomgenerator

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.