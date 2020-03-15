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Niet meer leverbaar
GC7051/30
Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*
Het Philips-strijkijzer met stoomgenerator biedt een snellere en gemakkelijkere strijkervaring. Nooit meer de temperatuur aanpassen tijdens het strijken dankzij de revolutionaire OptimalTEMP-technologie.
Pompdruk max. 5,5 bar
Stoomstoot van max. 230 g
Waterreservoircapaciteit van 2 liter
Compact ontwerp
Dankzij revolutionaire technologie kunt u supersnel strijken. De krachtige, constante stoom kan zelfs hardnekkige kreuken aan. Ook dikkere stoffen worden eenvoudig en snel gladgestreken. De extra stoomstoot is perfect voor verticaal stomen of tegen hardnekkige kreuken.
Dankzij OptimalTEMP-technologie verspilt u geen tijd meer met het wijzigen van temperatuurinstellingen, wachten tot de temperatuur is aangepast of vooraf sorteren van kledingstukken. U strijkt al uw textiel, van jeans tot zijde, gegarandeerd zonder schroeiplekken met de perfecte combinatie van temperatuur en continue krachtige stoom.
De OptimalTEMP-technologie garandeert dat er geen schroeiplekken ontstaan op welke strijkbare stof dan ook. Naast een veiliger gevoel tijdens het strijken betekent dit ook dat u de hete zoolplaat direct op de katoenen bovenkant van uw strijkplank kunt laten staan zonder schade aan te richten. Dit vermindert ongemak aan uw polsen, omdat u het strijkijzer niet zo vaak op de voet hoeft te zetten.
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Prijzen
4.3
van 5
4
Reviews & awards
8marta9
15/03/2020
Italia
Geverifieerde koper
stirare non è più un incubo
Da quando ho acquistato questo ferro da stiro ho dimezzato il tempo di stiratura. La modalità ECO è più che sufficiente per la maggior parte dei tessuti e con quella BASE vengono perfette anche camicie e lenzuola. ottimo prodotto!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Viva GC7051/30 Ferro generatore di vapore
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Viva GC7051/30 Ferro generatore di vapore
Gially74Philips
06/08/2018
Italia
Ottimo Prodotto
La Philips nasce come casa costruttrice di prodotti ben diversi dal ferro da Stiro, La sua storia la dobbiamo soprattutto alle televisioni e videoregistratori ma questo prodotto ha raggiunto il top.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Viva GC7051/30 Ferro generatore di vapore
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Viva GC7051/30 Ferro generatore di vapore
MMadd64
01/05/2018
Italia
à un buon prodotto
almeno per adesso lo trovo un buon prodotto potente, facile da usare e sono contenta dell'acquisto cosa dire di più lo consiglio.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Viva GC7051/30 Ferro generatore di vapore
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare Viva GC7051/30 Ferro generatore di vapore
Vergeleken met het Philips-stoomstrijkijzer EasySpeed