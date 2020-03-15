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  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7051/30

Niet meer leverbaar

PerfectCare VivaStoomgenerator

GC7051/30

4.3

| (4) Reviews & awards

1 Prijs

Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*

Het Philips-strijkijzer met stoomgenerator biedt een snellere en gemakkelijkere strijkervaring. Nooit meer de temperatuur aanpassen tijdens het strijken dankzij de revolutionaire OptimalTEMP-technologie.

Bekijk alle voordelen

geen temperatuurinstelling nodig

Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*

  • Pompdruk max. 5,5 bar

  • Stoomstoot van max. 230 g

  • Waterreservoircapaciteit van 2 liter

  • Compact ontwerp

Krachtige stoom voor de ultieme verwijdering van kreuken

Krachtige stoom voor de ultieme verwijdering van kreuken

Dankzij revolutionaire technologie kunt u supersnel strijken. De krachtige, constante stoom kan zelfs hardnekkige kreuken aan. Ook dikkere stoffen worden eenvoudig en snel gladgestreken. De extra stoomstoot is perfect voor verticaal stomen of tegen hardnekkige kreuken.

Strijk alles van jeans tot zijde zonder de temperatuur aan te hoeven passen

Strijk alles van jeans tot zijde zonder de temperatuur aan te hoeven passen

Dankzij OptimalTEMP-technologie verspilt u geen tijd meer met het wijzigen van temperatuurinstellingen, wachten tot de temperatuur is aangepast of vooraf sorteren van kledingstukken. U strijkt al uw textiel, van jeans tot zijde, gegarandeerd zonder schroeiplekken met de perfecte combinatie van temperatuur en continue krachtige stoom.

Het is veilig om de hete zoolplaat op de strijkplank te laten staan

Het is veilig om de hete zoolplaat op de strijkplank te laten staan

De OptimalTEMP-technologie garandeert dat er geen schroeiplekken ontstaan op welke strijkbare stof dan ook. Naast een veiliger gevoel tijdens het strijken betekent dit ook dat u de hete zoolplaat direct op de katoenen bovenkant van uw strijkplank kunt laten staan zonder schade aan te richten. Dit vermindert ongemak aan uw polsen, omdat u het strijkijzer niet zo vaak op de voet hoeft te zetten.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Afbeelding van VRS_PBTAWARD66

Recensies

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De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.3

van 5

4

Reviews & awards

2
1

15/03/2020

Italia

Italia

Geverifieerde koper

stirare non è più un incubo

Da quando ho acquistato questo ferro da stiro ho dimezzato il tempo di stiratura. La modalità ECO è più che sufficiente per la maggior parte dei tessuti e con quella BASE vengono perfette anche camicie e lenzuola. ottimo prodotto!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Viva GC7051/30 Ferro generatore di vapore

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Viva GC7051/30 Ferro generatore di vapore

06/08/2018

Italia

Italia

Ottimo Prodotto

La Philips nasce come casa costruttrice di prodotti ben diversi dal ferro da Stiro, La sua storia la dobbiamo soprattutto alle televisioni e videoregistratori ma questo prodotto ha raggiunto il top.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Viva GC7051/30 Ferro generatore di vapore

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Viva GC7051/30 Ferro generatore di vapore

01/05/2018

Italia

Italia

à un buon prodotto

almeno per adesso lo trovo un buon prodotto potente, facile da usare e sono contenta dell'acquisto cosa dire di più lo consiglio.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Viva GC7051/30 Ferro generatore di vapore

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare Viva GC7051/30 Ferro generatore di vapore

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. Vergeleken met het Philips-stoomstrijkijzer EasySpeed