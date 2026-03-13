Betaal later met Klarna
Registreer en krijg €10,- korting
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Strijkijzers
Alle series
SpeedCare Strijkijzer met stoomgenerator
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
GC6631/30
Ga naar de winkel
Log in of maak een account
U hebt direct toegang tot handleidingen, ondersteuning op maat en meer. Het is bovendien gratis, snel en eenvoudig.
Quick Start Guide Readme Philips SpeedCare Steam generator iron
Consumer Care Book Philips SpeedCare Steam generator iron - English (US)
Alles (2)
Wat voor water kan ik gebruiken voor mijn Philips-stoomstrijkijzer of -stomer?
Hoe maak ik het waterreservoir van mijn Philips-stoomgenerator schoon?
500-serieOntpiller
Mijn Philips-stoomstrijkijzer lekt vanuit de zoolplaat
Het blauwe lampje op de Philips-stoomgenerator knippert
Mijn Philips-stoomgenerator ging uit/werkte niet meer
Mijn Philips-stoomstrijkijzer wordt niet meer warm
Mijn Philips-stoomgenerator strijkt kreuken niet glad
Contact opnemen met Philips
We helpen u graag verder.