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Strijkijzers
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6400 series Strijksysteem met stoomdruk
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
GC6450
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User Manual Philips 6400 series Pressurized ironing system
Geniet van het gemak van een compact en draagbaar strijksysteem en verdubbel uw strijksnelheid met stoom onder druk.
Alles (2)
Wat voor water kan ik gebruiken voor mijn Philips-stoomstrijkijzer of -stomer?
Hoe maak ik het waterreservoir van mijn Philips-stoomgenerator schoon?
500-serieOntpiller
Mijn Philips-stoomstrijkijzer lekt vanuit de zoolplaat
Het blauwe lampje op de Philips-stoomgenerator knippert
Mijn Philips-stoomgenerator ging uit/werkte niet meer
Mijn Philips-strijkijzer of -kledingstomer veroorzaakt een stroomstoring op de netspanning
Het Calc-Clean-lampje op mijn Philips-strijkijzer met stoomgenerator blijft knipperen
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